"השתגעתי ממנה, אז הדלקתי אותה בתוך האוטו שלה"

יל״פ שרון במחוז מרכז פענחה את רצח מרלין אלטורי ז״ל. כתב אישום יוגש נגד בן זוגה ואחיו בגין הרצח האכזרי: "השתגעתי ממנה כבר אז הדלקתי אותה בתוך האוטו שלה"

המשטרה הודיעה היום (שלישי) יל"פ שרון במחוז מרכז פענחה את רצח מרלין אלטורי ז"ל, כתב אישום יוגש נגד בן זוגה ואחיו בגין הרצח האכזרי.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן מסר: "זהו פענוח הרצח השלישי בתוך שבועיים במחוז מרכז. שוטרי וחוקרי המחוז פועלים בנחישות, במקצועיות ובכל הכלים העומדים לרשותם נגד מחוללי הטרור הפלילי, כדי להגיע לכל עבריין ולהבטיח את ביטחון תושבי המרכז".

בתאריך 15.4.26 בשעות הערב אותרה גופתה של תושבת כפר קאסם בתוך רכבה כשהיא שרופה בשטח פתוח בכפר. עם קבלת הדיווח הוטלה החקירה על יל״פ שרון במחוז מרכז. מיד עם קבלת האירוע, פתחו חוקרי היחידה בפעולות חקירה מואצות ובתוך זמן קצר עלה חשד למעורבותו של בן זוגה, תושב תל שבע בנגב.

תוך שעות, בפעילות משותפת עם מסתערבי מג״ב דרום, נעצר החשוד בתל שבע כשעל ידיו סימני חתך ובהתאם לממצאי החקירה הוארך מעצרו בבית המשפט.

עם התפתחות החקירה עלה חשד למעורבות אחיו של החשוד באירוע, אשר נעצר במהלך פעילות בלשי היחידה בדרום הארץ. מהחקירה עלה כי ביום הרצח נפגש החשוד עם המנוחה בראש העין והשניים נסעו יחד לשטח פתוח באזור נחשונים, שם שהו במשך מספר שעות.

בשעות הערב שלחה המנוחה הודעה לחברתה ובה כתבה כי היא נמצאת עם החשוד, מרגישה שמשהו אינו כשורה וחוששת שמשהו רע עומד לקרות וכי היא מעוניינת לעזוב את המקום. על פי חומר הראיות, בשלב מסוים יצאה המנוחה מרכבו של החשוד והחלה לצעוד בשטח הפתוח. אז, על פי החשד, האיץ החשוד את רכבו לעברה, פגע בה בעוצמה, הכניס אותה לרכבו ונמלט מהמקום.

מיד בסיום נפגש החשוד עם אחיו בראש העין, כאשר על פי החשד גופתה של המנוחה נמצאת ברכבו. בשלב זה החשוד ואחיו ביצעו שורת פעולות במטרה לשבש את החקירה, להעלים ראיות ולוודא את מותה של המנוחה.

על פי החשד, השניים חזרו לרכבה של המנוחה שחנה בראש העין, העבירו אליו את גופתה, ונסעו לכיוון שטח פתוח בכפר קאסם. שם, על פי החשד, הצית בן זוגה את רכבה של כשהיא בתוכו, יצא מהשטח רגלית ונאסף על ידי אחיו ברכבו.

ממכלול הראיות שנאספו בתיק עולה חשד כי המנוחה לא רק נדרסה על ידי החשוד, אלא אף נדקרה פעמים רבות בגופה, ובהמשך נשרפה בתוך רכבה עד כי גופתה הושחתה כליל. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה הוגשה אתמול הצהרת תובע באמצעות פרקליטות מחוז מרכז ומחר כאמור יוגש כתב אישום חמור בעבירות רצח, סיוע ושיבוש.



