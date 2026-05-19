גיא פלג נגד הפרשן הימני: "אני בכלל לא מאזין לו"

עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, חשף במהלך תכניתו היומית כי אינו מאזין בכלל לפרשן הימני: "אין לו עומק ואין לו ידע"

חילופי דברים נרשמו היום (שלישי) בתוכניתו היומית של העיתונאי ומגיש הרדיו גיא פלג ברדיו 103FM, במהלך שרשרת שיחות פתוחות שהוא מנהל באופן קבוע עם מאזינים מהבית.

הדיון התעורר לאחר שמאזין עלה לקו וביקש למתוח ביקורת חריפה על התבטאויותיו של כדורגלן העבר והפרשן בהווה, אלי אוחנה, נגד חבר מפלגתו של נפתלי בנט. המאזין פנה לפלג ואמר: "יש פה כדורגלן שבא ואומר ליונתן שלו: 'אין לך ניסיון כחבר כנסת'. נכון, אין לו את הניסיון. אבל הבנתי שהוא (אוחנה) חייב לדקלם את הדברים האלה".

"אני לא מאזין לו בהגדרה"

המגיש הבכיר לא נשאר אדיש לדברי המאזין, וניצל את ההזדמנות כדי להביע את דעתו המקצועית והאישית על פועלו התקשורתי והציבורי של אוחנה בשנים האחרונות.

"אני לא מאזין לאלי אוחנה בהגדרה", הצהיר פלג בפתח דבריו, אך מיהר לסייג ולהתייחס לעברו הספורטיבי המפואר של כוכב בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל לשעבר. "בכל זאת אני שואל אותך: אין חולק שהוא היה כדורגלן ענק".

עם זאת, פלג בחר להעביר ביקורת ישירה על התאמתו של אוחנה לשמש כפרשן בעל משקל בעניינים שאינם קשורים ישירות למגרש הכדורגל, ורמז על המניעים לשיבוצו בתקשורת: "שמו אותו בעמדת הפרשן למרות שהידע שלו הוא לא ידע נרחב ואין לו עומק חריג. אבל הוא בא מאיזור אחד של הקשת הפוליטית".