סגנית ראש עיריית ת"א תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים

חן אריאלי, ממובילות המאבקים הליברליים והחברתיים בשלטון המקומי, הודיעה על כוונתה להתמודד בפריימריז של המפלגה ולעבור לזירה הארצית. יו"ר הדמוקרטים בירך על הרכש החדש, הציב שורת תנאי סף אזרחיים לכניסה לממשלה עתידית ועקץ את שותפיו לגוש: "סיימנו להתפשר בשביל שלמות הקואליציה"

מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן ממשיכה לאסוף כוחות מהשלטון המקומי: סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, חן אריאלי, הודיעה היום (שלישי) על חבירתה למפלגה ועל התמודדותה בפריימריז לקראת הבחירות הבאות לכנסת. אריאלי, שפועלת למעלה משני עשורים בחברה האזרחית, שואפת להעתיק את פעילותה הציבורית לירושלים.

"אני מצטרפת היום לדמוקרטים כדי להוביל את המאבק על דמותה של ישראל", מסרה אריאלי לאחר ההכרזה. "אחרי שנים של עשייה בשלטון המקומי והובלת מאבקים למען זכויות נשים, תרבות חופשית ומדינת רווחה, הגיע הזמן לקחת את הדרך הזאת לזירה הארצית.



בחרתי להצטרף למפלגה שנלחמת על הערכים הליברליים ועל הדמוקרטיה הישראלית". אריאלי ציינה בדרך אגב כי כניסתה למשכן תהווה גם ציון דרך פרלמנטרי, כשתהפוך ללסבית המוצהרת הראשונה שתכהן כחברת כנסת.

גולן מציג קווים אדומים: "סיימנו להתפשר"

יו"ר המפלגה, האלוף (במיל') יאיר גולן, בירך על הצטרפותה של אריאלי והגדיר אותה כ"שלב טבעי ומתבקש בהעמקת השותפות עם החברה האזרחית", המביא איתו בשורה של ייצוג שווה סביב שולחן קבלת ההחלטות.

את מעמד ההכרזה ניצל גולן כדי למתוח ביקורת על התנהלות מפלגות המרכז-שמאל בעבר, שידעו להתגמש בסוגיות של דת ומדינה וזכויות אזרח. "בלי מפלגת דמוקרטים גדולה, שוב נראה את אותה התקלפות מוכרת: איך מוותרים על נישואים אזרחיים וגונזים חוקי שוויון בשביל 'שלמות הקואליציה'", תקף גולן. "אנחנו שמים לזה סוף, סיימנו להתפשר".

גולן הבהיר כי מפלגתו גיבשה תוכנית עבודה אזרחית המהווה לדבריו קו אדום לכל משא ומתן קואליציוני עתידי. התוכנית כוללת חמישה סעיפים ומתמקדת בקידום שוויון זכויות מלא (כולל חקיקת נישואים אזרחיים והסדרת פונדקאות ואימוץ לכלל האוכלוסייה), החמרת הענישה על פשעי שנאה, איסור פלילי על "טיפולי המרה", הטמעת תוכניות סובלנות במערכת החינוך, והגדלת התקציבים הממשלתיים המוקצים לאוכלוסיות בסיכון ונוער במצבי קצה.