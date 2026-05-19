החמיצות שמנצחת את החג: פאי לימון פוגש עוגת גבינה

שילוב פנומנלי בין הקרמיות העשירה של שבועות לחמצמצות המרעננת של הקיץ – הקינוח שיגנוב את ההצגה על שולחן החג

חג השבועות כבר מעבר לפינה, והחיפוש אחר עוגת הגבינה המושלמת נמצא בשיאו. אם נמאס לכם מהגרסאות הקלאסיות ואתם מחפשים את ה"וואו" שיגרום לאורחים שלכם לדבר עליו גם ביום שלמחרת, הגעתם למקום הנכון.

המתכון הבא לוקח את שתי קלאסיקות הקינוחים האהובות ביותר – עוגת גבינה אפויה וניו-יורקית, ופאי לימון עם מרנג חרוך – ומאחד אותן ליצירת מופת אחת. השכבות יוצרות ביס מושלם: תחתית פריכה של עוגיות חמאה, לב קרמי ועשיר של גבינות, שכבת קרם לימון חמוצה-מתוקה, ומעל הכל – הרים של מרנג איטלקי מבריק וזהוב.

היא חגיגית, היא מרעננת, והיא בדיוק הביס הקליל שכולם יחפשו אחרי ארוחת החג העשירה. כך תכינו אותה, שלב אחר שלב.

המצרכים (לתבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ)

לתחתית הפריכה:

200 גרם עוגיות חמאה או פטיבר (מפוררים דק)

80 גרם חמאה מומסת

גרידה מחצי לימון

לבלילת הגבינה האפויה:

500 גרם גבינה לבנה 9% או 5% (מסוננת קלות מנוזלים)

250 גרם גבינת שמנת (25% שומן ומעלה)

1 מכל (200 גרם) שמנת חמוצה 15% או 20%

3/4 כוס (150 גרם) סוכר

3 ביצים בגודל L

3 כפות שופעות קורנפלור

1 כפית תמצית וניל איכותית

לקרם הלימון הממכר:

חצי כוס מיץ לימון סחוט טרי (מכ-3 לימונים)

גרידת לימון מ-2 לימונים

חצי כוס (100 גרם) סוכר

2 חלמונים + 1 ביצה שלמה

50 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

לציפוי המרנג:

3 חלבונים (בטמפרטורת החדר)

3/4 כוס (150 גרם) סוכר

קורט מלח

אופן ההכנה

עוגת גבינה לימון צילום: Gemini אילוסטרציה

1. התשתית להצלחה: בסיס פריך

מחממים תנור ל-160 מעלות (מצב חום סטטי, עליון ותחתון) ומרפדים את תחתית התבנית בנייר אפייה. מערבבים בקערה את פירורי העוגיות עם החמאה המומסת וגרידת הלימון עד לקבלת מרקם של חול רטוב. מהדקים את התערובת היטב לתחתית התבנית (מומלץ להיעזר בתחתית של כוס שטוחה) ומעבירים למקפיא ל-10 דקות להתייצבות.

2. הלב הקרמי: שכבת הגבינה

בקערה גดולה טורפים ידנית (בעזרת מטרפה, אין צורך במיקסר כדי לא להחדיר בועות אוויר) את גבינת השמנת, הגבינה הלבנה, השמנת החמוצה והסוכר עד שמתקבלת תערובת חלקה ללא גושים. מוסיפים את הביצים אחת-אחת, וטורפים קלות לאחר כל הוספה. מנפים פנימה את הקורנפלור, מוסיפים את תמצית הווניל וטורפים רק עד שהבלילה אחידה.

מוציאים את התבנית מהמקפיא, מוזגים את הבלילה מעל התחתית ומיישרים. אופים כ-50-60 דקות, עד שהעוגה יציבה בשוליים אך המרכז שלה עדיין מעט רוטט. מכבים את התנור, פותחים את הדלת לחריץ קטן ומשאירים את העוגה להצטננות הדרגתית של שעה. לאחר מכן, מעבירים למקרר ל-4 שעות לפחות.

3. הקיק החמצמץ: קרם הלימון

בסיר קטן על אש נמוכה טורפים יחד מיץ לימון, גרידת לימון, סוכר, חלמונים וביצה שלמה. מבשלים תוך כדי ערבוב מתמיד ואינטנסיבי עם מטרפה כדי שהביצים לא ייקרשו. לאחר כ-5-7 דקות, כשהתערובת מסמיכה למרקם של פודינג, מסירים מהאש. מוסיפים מיד את קוביות החמאה הקרה וטורפים עד שהן נמסות לחלוטין והקרם הופך למבריק וקטיפתי. נותנים לקרם להצטנן מעט, מוזגים אותו מעל שכבת הגבינה הקרה ומחזירים למקרר לשעה.

4. הפינאלה החגיגי: כתר מרנג חרוך

בקערת מיקסר נקייה ויבשה לחלוטין, מקציפים את החלבונים עם קורט מלח במהירות בינונית עד לקבלת קצף לבנבן. מעלים את המהירות לגבוהה ומוסיפים את הסוכר בהדרגה – כף בכל פעם – עד לקבלת קצף יציב מאוד, נוקשה ומבריק.

מוציאים את העוגה מהמקרר. כעת אפשר לבחור: לזלף את המרנג בעזרת שקית זילוף למראה קלאסי, או פשוט לערום אותו בעזרת כף וליצור "גלים" ופסגות פראיות למראה דרמטי ומודרני. בעזרת ברנר ביתי, חורכים בעדינות את קצוות המרנג עד שהם משחימים קלות (אם אין ברנר, ניתן להכניס את העוגה לחלק העליון של התנור במצב גריל למשך 2-3 דקות, תחת השגחה צמודה).

שומרים במקרר עד לרגע ההגשה, ומתכוננים למטר המחמאות.