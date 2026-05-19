פיצוץ מסתורי באיראן: המשטר קורא לאזרחים 'לא להפיץ לשמועות'

לאחר שורה של דיווחים מצטברים בזמן האחרון על קולות פיצוץ עוצמתיים באי קשם האיראני, המשטר קורא לאזרחים לא להישמע לשמועות ברשתות

בדקות האחרונות מתקבלים דיווחים רבים על קולות נפץ עוצמתיים באי קשם, כאשר דיווחים נוספים לקולות נפץ במקום בימים האחרונים והדיווחים על הפעלות אמש של מערכות הגנה אווירית באזור, גוררות גל שמועות באיראן, והמשטר ממהר להרגיע.

על פי המשטר האיראני, שהוציא פנייה רשמית לאזרחים וקרא בה: "אנו מבקשים מתושבי אי קישם שלא לדאוג בשום אופן ואל יתייחסו לשמועות ברשתות החברתיות".

בקשר לקולות הנפץ נטען: "היום בצהריים נשמעו מספר פיצוצים רצופים בנקודות שונות באי קישם, שגרמו לדאגה בקרב התושבים. קולות הפיצוצים שנשמעו היום בצהריים באי קישם נובעים מנטרול תחמושת לא מתפקדת של האויב, שבוצע על ידי כוחות מומחים".

אם במקרה או שלא, לאורך הימים האחרונים גם נשמעו דיווחים על הפעלת מערכות הגנה אווירית באזור האי, ועל שמיעת קולות רחפנים, כך לפחות על פי תושבי המקום.