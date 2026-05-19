העריקה המפתיעה של השנה: כוכב "משחקי השף" עובר למתחרים

הוא מהשמות הבולטים והמשפיעים בעולם הקולינריה הישראלי, ואחרי שהיה נחשב לכוכב גדול ברשת 13, הוא עושה את המעבר לקשת 12. כל הפרטים

השף יוסי שטרית, מהשמות הבולטים והמשפיעים בעולם הקולינריה הישראלי, מצטרף לערוץ 12.

שטרית ייקח חלק בצוות השיפוט של "מאסטר שף" לצדם של חיים כהן, רותי ברודו, אייל שני וישראל אהרוני, אחרי שכיכב במשך שנים רבות בתכנית המתחרה "משחקי השף" ברשת 13.

שטרית עומד מאחורי המסעדות המצליחות והמוערכות"היבה" ו"בנדיט", במהלך הקריירה שלו הוכתר כ"שף השנה" וזוכה להכרה משמעותית, בין היתר בזכות זכייה כפולה ברצף בפרסי The Best Chef Awards, הישג חריג בקנה מידה ישראלי ובינלאומי כאחד, המעיד על עקביות מקצועית ועל הערכה מצד קהילת הקולינריה הגלובלית.

הליהוקים לעונה החדשה בעיצומם והיא צפויה לעלות בהמשך השנה בקשת 12 בהפקת אנדמול שיין ישראל.