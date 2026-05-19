התפללו לרפואתו: החמרה במצבו של הרב דב קוק

דאגה עמוקה בקרב רבבות תלמידיו ושומעי לקחו של הצדיק הרב דב קוק מטבריה, המאושפז בבית החולים במצב קשה כשהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים.

רק בתחילת השבוע נרשמה אופטימיות זהירה בקרב בני המשפחה והמקורבים, לאחר שחל שיפור קל במצבו של הרב, ואף בוצע ניסיון מוצלח להפחית את מינוני ההרדמה.

אולם, הבוקר (שלישי) התבשרו התלמידים על החמרה פתאומית במצבו, אשר אילצה את הצוות הרפואי להשיבו להרדמה מלאה על מנת לייצב את מצבו.

תלמידו ומקורבו, הגאון רבי משה חיים שניידר, יו"ר מכון 'שפתי כהן' להפצת תורתו של הגר"ד קוק וראש מוסדות 'חסד לאברהם קאליסק' פנה בקריאה נרגשת לכלל הציבור: "אנו נמצאים ערב חג השבועות, זמן מסוגל שבו כל חולי ישראל התרפאו במעמד הר סיני. דווקא עכשיו, עלינו להתאחד כאיש אחד בלב אחד לרפואת רבנו, שכל ימיו הקדיש לטובת הכלל, פעל רבות ללא לאות לרפואת החולים, וזכות תפילותיו הטהורות עמדה לרבים מעם ישראל בעת צרתם".

"זכותו של רבנו, שמשמש כמשענת לאלפים ורבים לאין ספור נושעו מברכותיו, תעמוד לכולנו. אנו מתחננים בפני הציבור: קרעו שערי שמים, עוררו רחמי שמיים מרובים לרפואתו השלימה של מורנו ורבנו".

הציבור מתבקש להעתיר בתפילה ובתחנונים עבור הגאון הצדיק רבי דב בן שושנה הכהן, בתוך שאר חולי ישראל, בתקווה לבשורות טובות ורפואה שלמה במהרה.