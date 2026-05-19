המנון המסיבות הבא? נועה קירל ועדן בן זקן בשיתוף פעולה

אחרי שנים של ציפייה, שתי המלכות של הפופ הישראלי משחררות דואט מועדונים מטורף שמודה בהכל: "אין שקרנית ממני". האם זה הרמז להופעה משותפת בראשון לציון?

שנים של שמועות, ציפייה בלתי נגמרת ופנטזיות של המעריצים הגיעו הבוקר לסיומן: הדואט הגדול ביותר של המוזיקה הישראלית פה. נועה קירל ועדן בן זקן, שתי הזמרות המצליחות והגדולות ביותר בישראל, משלבות כוחות לראשונה ומשיקות את הלהיט החדש שעומד לשרוף את הרחבות – "אני משקרת?".

השיר החדש מביא איתו טקסט הומוריסטי, עוקצני וחסר פילטרים, שבו השתיים לא דופקות חשבון ומצהירות בביטחון שכל אישה משקרת – ומי שמתעקשת שלא, היא כנראה השקרנית הכי גדולה. עם שורות קורעות כמו "שתיתי צ'ייסר עם ג'ורג'ינה והפלתי את ג'ון סינה" וקורץ ללהיט העבר של בן זקן ("עשיתי מועבט עם טראמפ"), ברור לגמרי שמדובר בהמנון המסיבות הבא.

השילוב המושלם בין "מועבט" לפופ של קירל

למרות שיש מי שיורם גבה על השילוב, השיר מתיישב בצורה מושלמת על הליין-אפ המוכר של נועה קירל – הוא קצבי, קליט ומיועד להרים את הקהל באוויר. במקביל, הוא שומר על השפה המוזיקלית הייחודית של עדן בן זקן, שהביאה לנו בעבר את להיט הענק "מועבט".

מדברי השתיים בשיר: "חירטוטים אבל מה אכפת לי, המצאות עושה מה שבא לי... יש מצב שכלום לא חשוב, שישרף העולם רק שהלב לא עצוב".

האם האיחוד הבא כבר בדרך לבמה?

כזכור, בשנה שעברה קירל הגיעה להתארח בהופעה של עדן בן זקן והציתה את הרשת. כעת, בתעשיית המוזיקה כבר מלחששים שהשיר החדש הוא בעצם הכנת הקרקע לדבר האמיתי: אירוח של בן זקן באחת מהופעות הענק הקרובות של קירל, שצפויות להתקיים בחודש הבא באמפי ראשון לציון.

האם נזכה לראות את הדואט הזה מבוצע בלייב על הבמה בקרוב? אנחנו כבר מכינים את הגרון.