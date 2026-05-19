לאחר הטענות הקשות: "חתונה ממבט ראשון" ירדה מהמסך בבריטניה

יממה בלבד לאחר שתחקיר בBBC מקיף חשף את מה שהתרחש מאחורי הקלעים של צילומי התוכנית "חתונה ממבט ראשון", בערוץ 4 קיבלו החלטה דרמטית והסירו לחלוטין עשר העונות מהאוויר

טלטלה חסרת תקדים בתעשיית הטלוויזיה הבינלאומית: הגרסה הבריטית של פורמט הריאליטי המצליח "חתונה ממבט ראשון" (Married at First Sight UK) ירדה מהמסך באופן סופי. ערוץ 4 הבריטי, ששידר את התוכנית במשך עשר עונות והפך אותה לאחד העוגנים המרכזיים שלו, הודיע על ביטולה המיידי ועל הסרת כל פרקי הארכיון משירותי הסטרימינג של הרשת.

ההחלטה המפתיעה והדרמטית מגיעה יממה בלבד לאחר פרסום תחקיר "פנורמה" המטלטל ברשת ה-BBC. התחקיר חשף את עדויותיהן של שלוש משתתפות עבר בתוכנית, אשר טענו כי נפלו קורבן לאונס, לתקיפה מינית ולמעשים כפויים מצד בני הזוג שהותאמו להן על ידי צוות המומחים של ההפקה.

שתיים מהמתלוננות בחרו להישאר בעילום שם, בעוד שמשתתפת העבר שונה מנדרסון החליטה להיחשף בשמה ותיארה מעשה מיני קשה שנכפה עליה ללא הסכמה במהלך צילומי התוכנית. שלוש הנשים הפנו אצבע מאשימה חריפה כלפי ערוץ 4 וחברת ההפקה, וטענו כי המערכת הפקירה אותן ולא הגנה עליהן, גם כאשר החששות והתלונות הועלו בפניהם בזמן אמת במהלך ימי הצילום.

"קלואי" התחננה, הפרקים עלו בכל זאת

הסרת הארכיון המלא של עשר העונות נחשבת לצעד קיצוני וחריג במיוחד. עד לפרסום התחקיר, בערוץ 4 אפשרו צפייה חופשית בפרקים, למרות שהטענות החמורות כבר היו מוכרות להם מאחורי הקלעים. נקודה זו עמדה במרכז הביקורת הציבורית בתחקיר ה-BBC: אחת המתלוננות, שזכתה לכינוי "קלואי", פנתה באופן רשמי להנהלת הערוץ עוד לפני שהעונה בה השתתפה שודרה, והתחננה לעצור את השידור – אך בערוץ בחרו להעלות את הפרקים לאוויר למרות הכל.

מנכ"לית ערוץ 4, פריה דוגרה, התייחסה לראשונה לסערה הציבורית המאיימת על הערוץ. בהצהרה אישית שמסרה, הגדירה דוגרה את הטענות כ"חמורות מאוד", אך הדגישה כי הערוץ דוחה בתוקף כל טענה לכשל מצידו או לרשלנות בפרוטוקולי הרווחה של המשתתפים.

"ברצוני להביע אהדה עמוקה כלפי המשתתפות שהיו במצוקה ברורה לאחר ההשתתפות בתוכנית", מסרה דוגרה, אך סייגה מיד: "מדובר בהאשמות חמורות מאוד שהועלו נגד חלק מהמשתתפים – טענות שלפי הבנתנו המואשמים מכחישים אותן. אין זה תפקידו של ערוץ 4 לפסוק בעניינים אלה פלילית".

בהתייחסותה לביקורת על תפקוד הערוץ הוסיפה המנכ"לית: "אני סבורה שכאשר עלו חששות לרווחת המשתתפים, ובהתבסס על המידע שעמד לרשותנו באותה עת, ערוץ 4 פעל במהירות, באופן הולם וברגישות, כשהרווחה ניצבת במרכז".

בהודעה הרשמית של הערוץ צוין בנוסף כי כבר בחודש אפריל האחרון הוצגו בפניהם הטענות על המעשים הפסולים, וכי הם מחויבים לשמירה על פרטיות המעורבים כל עוד הנושא נמצא בבדיקה, אך מבהירים כי מנגנוני הפיקוח והתמיכה הפעילו מענה מיידי ברגע שנדרשו לכך. החלטת הערוץ לגנוז את התוכנית לחלוטין מסמנת את קריסתו של אחד המותגים הרווחיים ביותר בטלוויזיה הבריטית בשנים האחרונות.