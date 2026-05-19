דרעי נגד המפכ"ל: "רוצחים ברחובות והם עוצרים בני ישיבות"

יו"ר ש"ס אריה דרעי במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, בעקבות גל המעצרים של בני הישיבות: "מתפארים שיעצרו כל בן תורה, איפה הייתם?". דרעי תקף גם את מועצת רמ"י על רקע הטבות הדיור: "העדפות למילואימניקים ולערבים, ומי בחוץ? לומדי התורה"

מתקפה חריפה וחסרת תקדים של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, נגד מפכ"ל המשטרה, סגל הפיקוד הבכיר ומדיניות משרדי הממשלה כלפי הציבור החרדי ולומדי התורה. בדברים שנשא אמש, הביע דרעי כאב עמוק וזעם על מה שהוא רואה כרדיפה ממוקדת נגד בני הישיבות, לצד אפליה ממסדית מובנית בתחום הדיור.

"כמה דמעות, כמה צער, כמה כאב, כמה מחאה צריך לעשות לדבר כזה", פתח דרעי את דבריו בטון נסער. בהמשך כיוון את האש ישירות לעבר צמרת המשטרה והעומד בראשה: "לראות היום את מפקד המשטרה, את מפכ"ל המשטרה, מתפאר מול הפיקוד, סגל הפיקוד הבכיר: 'אנחנו נתחיל לעצור כל בן ישיבה'. איפה היית לנו, ריבונו של עולם? רוצחים מסתובבים ברחובות!".

דרעי הגן בחירוף נפש על לומדי התורה ותקף את המערכת על כך שהיא בוחרת, לשיטתו, להתמקד דווקא בהם: "בני תורה, שבט לוי, המובחרים שבעם ישראל. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, איזה ניסיון אתה מעמיד אותנו. ואין פתרונות, הכל סגור".



כאמור אמש (שני) מפכ"ל המשטרה דני לוי, החליט על שינוי דרמטי בהנחיות לשוטרים. החל מעכשיו, ההנחיה היא כי כל עריק שייתקל בשוטר יעוכב באופן מיידי, יועבר עליו דיווח למשטרה הצבאית ובהמשך יועבר לטיפול גורמי הצבא



"נותנים לערבים – ומי לא יכול לקבל? בני התורה"

לצד המתקפה על המשטרה, דרעי סגר חשבון גם עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בעקבות החלטות שהתקבלו לאחרונה בנוגע להטבות בדיור, אשר לדבריו דוחקות את הציבור החרדי אל מחוץ לשוק.

"אתמול מועצת רמ"י, מינהל מקרקעי ישראל, מה היה להם להחליט אתמול?", קבל יו"ר ש"ס. "אותם זכאים שבמדינה, נותנים העדפות למשרתי מילואים שייתנו. אבל, באחוזים שלא נותנים, 50% – ערבים, כל מי שרוצה. ומי לא יכול לקבל? בני התורה. למה? בגלל שלומדים תורה. בגלל שמוסרים את נפשם על לימוד התורה. ואני אומר, ריבונו של עולמים".



