פריצת דרך משמעותית בפרשת הילדה היימנוט קסאו

חוקרי להב 433 נערכים לצעד חריג שינסה לפענח את היעלמות הילדה לאחר מעל 800 ימים

חוקרי היאחב"ל (היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית) בלהב 433 אמורים לבצע בקרוב מהלך דרמטי בחקירת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, הנעדרת מביתה כבר מעל 800 ימים. מטרת המהלך המתוכנן היא להוביל לפריצת דרך משמעותית בפרשה, שתוביל אולי לפענוחה המלא.

על פי דיווח של הכתב שמעון איפרגן באתר מאקו, במשטרה החליטו לשנות כיוון בניהול התיק הרגיש. גורם במשטרה ציין: "אנחנו הולכים לכיוונים אחרים שטרם נחקרו ונבדקו. אספנו ראיות חדשות בתיק. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות חדישות בניסיון לבצע את המהלך הדרמטי שיוביל לפריצת דרך בפרשה המורכבת והרגישה הזו. נהפוך אבן על אבן כדי להגיע לחקר האמת וננסה לאתר את הילדה הנעדרת".

כיווני חקירה חדשים מסביב לשעון

צוות החקירה המיוחד ביאחב"ל, שעצר לפני כמה חודשים חשוד בחטיפתה של קסאו אשר שוחרר כעבור עשרה ימים בלבד מחוסר ראיות, החליט ללכת לכיוונים מודיעיניים שונים. "במשך כל אותם שבועות הצלחנו להשיג עוד ועוד ראיות ונעזרנו בגורמים שונים שבעבר לא נעזרנו בהם", הוסיף הגורם המשטרתי. "יש עוד מהלך מודיעיני שיוכל לקדם את החקירה, בתקווה שנוכל להשלים את הפאזל לכדי תמונה אחת שלמה וברורה".

בתוך כך, במהלך דיון סוער שהתקיים אתמול (שני) בוועדת הקליטה והעלייה בכנסת בנושא, נחשף כי צוות מיוחד מטפל בתיק מסביב לשעון במשך חצי השנה האחרונה. נציגת המשטרה בדיון, רפ"ק שרית אלישע-אל עמי, חשפה בפני הנוכחים כי החקירה נמצאת בעיצומה, נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובאמצעים מודיעיניים וחקירתיים מגוונים, וכי נבדקים כיווני חקירה חדשים לחלוטין.

במהלך הדיון בכנסת הביעו בני המשפחה וחברי הוועדה כעס רב וזעם על הגורמים הרלוונטיים, וזאת בשל העובדה שטרם עלה קמפיין פרסומי רשמי בעניינה של קסאו, אשר מטרתו להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב ולסייע בהבאת קצה חוט שיוביל לאיתורה.