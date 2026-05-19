גורמים אמריקנים: "ייתכן שטראמפ עדיין יורה על תקיפה באיראן"

גורמים אמריקנים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי ייתכן שההצהרה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על דחיית התקיפה באיראן היא רק הטעיה - ויכול להיות שהוא עדיין יורה על תקיפות

האם עדיין תהיה תקיפה? יום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי דחה את התקיפה באיראן שתוכננה להיום (שלישי), גורמים אמריקניים אמרו לעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי ייתכן שההצהרות הפומביות של טראמפ הן מהלך הטעיה - ויכול להיות שהוא עדיין יורה על תקיפות בכל זאת.

לטענת הגורמים, איראן ניצלה את הפסקת האש כדי לחשוף מחדש עשרות אתרי טילים בליסטיים שהופצצו, להזיז משגרי טילים ניידים ולהתאים את הטקטיקות שלה לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגדה.

עוד נאמר כי רוב הטילים הבליסטיים של איראן שוגרו ממנהרות תת-קרקעיות עמוקות וממתקנים שנחצבו בתוך הרים, באופן שהיה קשה מאוד למטוסים האמריקניים להשמיד. כתוצאה, ארה"ב תקפה בעיקר את פתחי המתקנים וגרמה לקריסתם ולקבורתם, אך לא להשמדה מוחלטת שלהם. כעת, איראן הצליחה לחשוף מחדש חלק גדול מהאתרים.

על פי הדיווח, האיראנים למדו את דפוסי הסיוע של מטוסי הקרב האמריקניים - ייתכן בסיוע של רוסיה. "הפלת מטוס ה-F-15 והפגיעה במטוס ה-F-35 הראו שהטקטיקות האוויריות של ארה"ב הפכו צפויות מדי ואפשרו לאיראן להתמודד איתן בצורה יעילה יותר" טען אחד הגורמים. "חמשת השבועות של המלחמה אולי חיסלו כמה מנהיגים ומפקדים איראנים, אך במקביל יצרו יריב קשוח ועמיד יותר".

בסיכום נאמר כי האמונה בטהרן היא שאיראן מסוגלת לעמוד נגד ארה"ב, בין אם באמצעות חסימת מיצרי הורמוז, תקיפת תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ או איום על מטוסים אמריקניים.