הפרקליטות הסירה את החיסיון מהתצהיר ה"מסווג"

היועמ"שית עדכנה הערב את שופטי בג"ץ כי ניתן להסיר את הסיווג מתצהירו של תא"ל ג', במסגרת העתירות העוסקות במינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד

הפרקליטות הודיעה הלילה (בין שני לשלישי) לבית המשפט העליון כי ניתן להסיר את הסיווג מתצהירו של תא"ל ג', במסגרת העתירות העוסקות במינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד בכפוף למספר השחרות מצומצמות.

‏היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה הערב את בג"ץ כי בצבא הסירו את הסיווג הביטחוני מתצהירו של תא"ל ג', בכפוף למספר השחרות. עוד היא עדכנה כי נפלה טעות בתצהיר של התא"ל, בנוגע לכך שכתב כי כששאל את גופמן בזמנו האם ייתכן שמי מהאוגדה בפיקודו של גופמן מסר מידע מודיעני ל"ערוץ החדשות", התכוון ל"עולם החדשות".

כלומר, שאל אותו ישירות על ערוץ הטלגרם אותו הפעיל הנער אורי אלמקייס - וגופמן טען כי אינו מכיר את ערוץ הטלגרם הזה.

‏תא"ל ג' הדגיש בתצהירו כי בניגוד לפרסומים בתקשורת - מאז אותה שיחת בירור עם גופמן הוא לא ערך כל שיחה נוספת בעניין הזה עמו. הוא אף הבהיר שלא ביקש או יזם שיחה עמו על המשך דרכו במוסד.

‏ בנוסף הוא צירף את סיכום השיחה שלו עם גופמן מזמן הבירור - מאי 2022. ‏גם בו מתועד כי גופמן הכחיש שידע על קשר בין גורמים באוגדה 210 לבין ערוצי טלגרם בענייני אקטואליה ביטחונית, ושטען שאינו הכיר את ערוץ הטלגרם "עולם החדשות" (אותו הפעיל אלמקייס).