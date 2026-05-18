ירון אברהם בהלם: "אלוהים שישמור אותנו"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס הערב (שני) למתקפה נגד מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, בדבר הטענות כי האחרון פרסם דברים על איראן שהצנזורה אסרה על פרסומם.

בדבריו כתב אברהם: "תיראו מופתעים: שמעון ריקלין ביהירותו וילדותיותו גורם נזק אמיתי לביטחון המדינה ומוסר בשידור חי בערוץ 14 מידע מודיעיני לאויבינו. אלוהים שישמור אותנו".

נזכיר כי ריקלין עצמו התייחס לתגובות וכתב: "קורא שמנסים לגלגל עלי ספין של כל מיני עיתונאים שהועפו מהעבודה שלהם בגלל סיבות מפוקפקות. ‏אז לפני שהגשם יהפוך למבול: ‏לא חשפתי הערב שום פרט סודי שאסור בפרסום.

‏לא אמרתי שישראל תרגלה כל מיני מבצעים לכל מיני מקומות באירן. ‏קיימנו דיון היפותטי בשאלה מה ישראל צריכה לתקוף אם תחודש המלחמה עם אירן ואני אמרתי שאני משער ומקווה שתיהיה פעולה קרקעית ואם תיהיה כזו לי ברור היכן היא צריכה לקרות.

‏באמת צריך להיות גאון או חושף סוד בשביל לדבר על חארג או אספאהן או סמלי שלטון. ‏מצב המתקן באיספאהן מה נהרס בו ומה נותר שלם בו כבר פורסם ועסקו בו מלא פעמים. ‏איש לא אמר לי דבר. ‏איש לא שיתף אותי בשום סוד.

‏מי שרואה את התוכנית שלי יודע שאנחנו מעלים השערות מדי יום ובשלל נושאים ומתערבים על שוקולד או שיפודי עזרא מי צודק. ‏רק בריאות לכולם וליל מנוחה בשירז. (רגע שירז זה גם סוד?)".



