מגיש ערוץ 14 תחת מתקפה: "סיכן פעולה מטורפת באיראן"

מגיש ערוץ 14 נמצא בשעות האחרונות תחת מתקפה קשה, לאחר שלטענת הגולשים חשף מידע סודי על פעילות אפשרית באיראן

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, נמצא הערב (שני) תחת מתקפה ברשת, לאחר שתיעוד שלו בשידור חי, בו הוא מדבר על תרחישים אופציונליים מול איראן, גרר תגובות רבות.

חיים לוינסון, ששם לב לכך והפיץ את הסרטון, כתב: "ריקלין עושה פה 8 עבירות צנזורה, חשף מידע מודיעיני משמעותי ובגדול לדעתי את התכנית המבצעית שבלב הדיונים בין ישראל לאיראן".

לוינסון טען לאחר מכן כי הצנזורה ביקשה ממנו למחוק את הסרטון והוסיף כי נשקלים צעדים פליליים נגד ריקלין.

העיתונאי מיכאל שמש כתב: "‏אין לי מושג מי ״המקור״ של שמעון ריקלין. אני כן יודע להגיד שאנשי ערוץ 14 זוכים לתדרוכים VIP מהמקור הביטחוני מספר אחת במדינת ישראל.

‏המינימום שנדרש מהם זה לשמור על הפה בשידור חי, בדיוק כמו שנדרש מכל עיתונאי אחר ולא לגרום נזקים למדינה".

גם גדי איזנקוט הצטרף לתוקפים וכתב: "הפרסום הערב בערוץ 14 הוא הפקרות וסחר בביטחון המדינה- ומקורו, מבלי להתייחס לטיבו או למהימנותו, חייב היה להגיע מסביבת בכירי הממשלה. ‏זהו פרסום שחובה לחקור ולברר עד תום. ‏מי שסוחר במידע מסוג זה הזדכה על האחריות ועל שיקול הדעת ולא ראוי להנהיג".