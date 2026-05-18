חוזה בכוכבים: האם צפויה תקיפה קטלנית מאיראן?

הפתעה דרמטית בגלגל המזלות: בעוד המערכת הבינלאומית דרוכה מפני פיצוץ ביטחוני חסר תקדים, מפת השמיים חושפת חלון הזדמנויות נדיר לישראל, בלי מלחמה כוללת מול טהרן. וגם: הפלונטר של טראמפ והפסגה העולמית המאכזבת

העולם כולו עוצר את נשימתו בימים אלו מול שרשרת אירועים דרמטיים ומתוחים בזירה הבינלאומית והאזורית במזרח התיכון, המאיימים להצית מחדש עימות צבאי נרחב בין ארה"ב וישראל מול איראן. אלא שבשבוע האחרון נערכה פסגת ענק גורלית בין נשיא ארצות הברית לנשיא סין - שתי המעצמות החזקות ביותר בתבל.

למרות הציפיות הרבות והעיניים שהיו נשואות אל המפגש, בפסגה המדוברת לא התרחשה כל פריצת דרך דיפלומטית, ומבחינת תוצאות מעשיות בפועל הוחלט בה על מעט מאוד, מה שהשאיר את הזירה הגלובלית בחוסר יציבות.

במקביל, המציאות המורכבת משפיעה ישירות על גבולותיה של מדינת ישראל. ביחס לגבול הצפוני עם לבנון וחיזבאללה, צה"ל מנהל בתקופה זו את מה שאפשר לכנות מלחמת ההפסקה - שהיא בעצם סוג של עימות צבאי עיקש ומלחמת התשה מורכבת ויומיומית מול ארגון הטרור השיעי.

טלטלה בשמיים: ארבעה כוכבים משנים מיקום

אלא שדווקא מתוך אווירת המלחמה הכבדה, עולם האסטרולוגיה מספק השבוע זווית ראייה מפתיעה ומנחמת לחלוטין. מפת השמיים חווה טלטלה קוסמית יוצאת דופן: השבוע נרשמות לא פחות מארבע כניסות שונות של כוכבים למזל חדש, לצד מפגשים מרתקים ושוברי שגרה בין פלנטות שונות לבין כוכב אורנוס, האחראי על תהפוכות ושינויים פתאומיים.

בניגוד מוחלט לתחושות הקשות בציבור ולנבואות הזעם על מתקפה איראנית הרסנית, מפת הכוכבים הנוכחית איננה מדאיגה במיוחד. הניתוח האסטרולוגי חושף כי בימים אלו נפתח חלון הזדמנויות קוסמי נדיר ומשמעותי לטובת מדינת ישראל, שיאפשר לה לשפר פלאים את המציאות הביטחונית שלה. החדשות המרגיעות הן שהשיפור הזה לא יושג באמצעות מלחמה כוללת או הרסנית; האסטרולוגים מדגישים כי אם יתרחש אירוע צבאי כלשהו מול איראן, הוא יהיה קצר, כירורגי וממוקד לחלוטין.

הפלונטר של טראמפ והסכנה שבהסדרה

מי שנמצא כעת במוקד הניתוח הקוסמי הוא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. על פי מפת הכוכבים, טראמפ שרוי כעת בפלונטר פוליטי עמוק ובהתלבטות קשה ביותר כיצד לפעול. בשלב זה קשה מאוד להעריך כיצד הוא יקדם פתרון מעשי במשבר הנפיץ מול המשטר בטהרן, אך המפה מסמנת כי הוא יחפש בעיקר דרך ביניים פשרנית.

בעקבות זאת, המומחים מזהירים כי קיימת סכנה ממשית שכל הסדרה מדינית או ביטחונית שתושג בתקופה הקרובה תהיה "רק בערך", ולא תספק פתרון שורשי ויציב לטווח ארוך.