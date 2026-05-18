דריכות בישראל: התכנית המבהילה של ארגון הטרור חמאס

פקודה פנימית וחריגה של הנהגת חמאס ברצועת עזה הופצה ביממה האחרונה בקרב פעילי הארגון, ובה הנחיות ברורות ומיידיות לזרוע הצבאית. האיגרת מגיעה על רקע אישורו של חוק עונש מוות למחבלים בכנסת, ומגדירה את חטיפת החיילים הישראלים כדרך הפעולה המרכזית והיחידה לשחרור אסירים פלסטינים.

על פי דיווח שפורסם הערב (שני) לראשונה בכאן חדשות, במסמך הרשמי של ארגון הטרור מתייחסת ההנהגה בהרחבה לחקיקה הישראלית החדשה, תוך שימוש ברטוריקה חריפה. בחמאס מכנים את החוק "חוק פשיסטי שאינו אלא בבואה לטבעו המגואל בדם של כיבוש זה, ומגלם תפיסה של כנופיות פשע צמאות דם".

מורשת יאסין ודף: "החירות נלקחת בכוח הזרוע"

כותבי האיגרת בחרו להזכיר לפעילי השטח את צוואתו של מייסד הארגון, אחמד יאסין, ואת תפיסתו המבצעית של ראש הזרוע הצבאית לשעבר, מוחמד דף. "זכרו את מצוואתו של השייח' האימאם אחמד יאסין, אשר התווה בדם ובאמונה מוצקה את אסטרטגיית 'חטיפת החיילים' כנתיב יחיד לחירות", נכתב בפנייה לפעילים, "וזכרו את המפקד השהיד מוחמד דף, אשר הפך את שחרור האסירים לדוקטרינת לחימה".

בהמשך המכתב, שיגרה הנהגת חמאס איום ישיר לעבר מערכת הביטחון הישראלית, והזהירה כי הוצאה לפועל של החוק או פגיעה כלשהי באסירים תוביל לפיצוץ אזורי רחב היקף. לדבריהם, הארגון הכין מבעוד מועד מהלכים צבאיים נסתרים: "כל פגיעה בחייו של אסיר היא נפץ שיחולל התפרצות של הר געש כולל, אשר לא ישאיר דבר ולא יותיר שריד. זאת במה שטומנת בחובה אדמה טהורה זו במעמקיה – 'סודות כמוסים' אשר ירעידו את הארץ תחת רגליהם".

את האיגרת חתמו בכירי הארגון בקריאה מפורשת ללוחמי הכלל-זרועות לעבור לפעילות אקטיבית ומעשית באופן מיידי בשטח: "המערכה מול הסוהרים אינה מתנהלת בין כותלי הכלא בלבד, אלא היא מערכתכם שלכם בשטח. הגבירו את רמת הכוננות, ותהא תגובתנו מעשה שהאויב יראה במו עיניו בטרם ישמע עליו, שהרי החירות נלקחת בכוח הזרוע".