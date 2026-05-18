יהושע שני במסר חד לממשלה: "די להפסקת האש"

האב השכול יהושע שני, יצא מניחום בבית משפחתו של מעוז רקנטי הי"ד - ושיגר לאחר מכן סרטון חריף: "לא ייתכן שחיילינו נופלים בהפסקת האש"

יהושע שני, אביו של אורי שני הי"ד, שיגר מסר חריף לממשלה לאחר שיצא מבית משפחתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד - קצין גולני שנפל בדרום לבנון. בסרטון שפרסם לאחר ניחום האבלים הוא קרא לשינוי מדיניות מיידי בלבנון ובעזה, וטען: "לא ייתכן שחיילינו נופלים ובצד השני החיים נמשכים כרגיל".

יהושע שני, צילום: פורום הגבורה

בסרטון שפרסם לאחר הביקור בבית המשפחה אמר שני: "מעוז ישראל, גיבור ישראל שמסר את נפשו על קידוש השם. איזה דמות, איזו גבורה". בהמשך מתח ביקורת חריפה על המשך הפסקת האש וקרא להגברת הלחימה: "לא ייתכן שמחבלי חיזבאללה בחליפות מסתובבים בביירות והם עדיין מסוגלים לתפקד. אנחנו דורשים מממשלת ישראל לחזור ללחימה עצימה".

סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, בן 24 מאיתמר, שימש כמפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני. הוא נפל בקרב בדרום לבנון לאחר פגיעת רחפן נפץ, והותיר אחריו הורים, אחים וארוסה - כאשר בעוד כחודש היה אמור להינשא.