נשיא איראן מעלה להבות: "לא ניכנע, גם במחיר חיינו"

הנשיא האיראני יצא בהצהרה בעקבות הדיווחים על עוד סירוב אמריקאי להצעה איראנית להסכם לסיום המלחמה, פזשכיאן הודיע כי לא יקבלו תכתיבים ודרישות לכניעה

מסעוד פזשכיאן, נשיא איראן, פרסם הצהרה ברשתות החברתיות, בעקבות הדיווחים על סירוב מצד הנשיא טראמפ לעוד הצעה איראנית במסגרת המשא ומתן. פזשכיאן שנחשב לאחד הגורמים היותר מתונים במשטר הגביר את הלהבות והודיע כי יסרבו לקבל תכתיבים מארה"ב.

"דיאלוג אינו אומר כניעה. הרפובליקה האסלאמית של איראן נכנסת לדיאלוג בכבוד, בעוצמה ובשמירה על זכויות העם, ולא כוונה לוותר על זכיותינו הטבעיות" הודיע פזשכיאן לאור הדיווחים על קרטועי המשא ומתן והסיכוי לחידוש הלחימה.

הוא המשיך וההסביר: "הרפובליקה האסלאמית אינה נסוגה בשום אופן מזכויותיהם החוקיות של העם והמדינה. אנו, באמצעות היגיון ובמלוא היכולת, ובמידת הצורך גם במחיר חיינו, נשרת את העם ונשמר את את כבודה של איראן".