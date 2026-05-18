המוות השחור: בן 38 שרד הכשה מהנחש הקטלני בישראל

גורמים בכירים במערכת הרפואה מתארים את המקרה כנס רפואי לכל דבר, קרדיולוגים בהדסה עין כרם הצילו את חייו של בן 38 לאחר הכשת נחש מסוג שרף עין גדי הנחשב הקטלני ביותר בישראל

משה קובלנץ, תושב תקוע בן 38 העוסק בהפקות במדבר יהודה, הוכש בסוף השבוע על ידי שרף עין גדי, הנחש הקטלני ביותר בישראל. קובלנץ, שדרך על הנחש כשנעל סנדלים פתוחים, הספיק להזעיק עזרה משכנתו לפני שקרס. הוא פונה במצב קריטי להדסה עין כרם, כשהוא סובל מכאבי תופת ומפרפר באמבולנס.

ההכשה בבוהן שכמעט עלתה בחיו צילום: דוברות הדסה

האתגר הרפואי היה עצום: בניגוד לנחשים ארסיים אחרים, לשרף עין גדי לא קיים נסיוב נוגדן בעולם כולו. ד"ר רועי קופמן, מתמחה בקרדיולוגיה בהדסה, זיהה מיד כי המרכיב המרכזי במצבו הוא שוק לבבי. סימן ההיכר של הרעלן "שרפוטוקסין", המאפיין נחש זה. בדיקת האקו הראתה ירידה קשה וקיצונית בהתכווצות הלב.





ד״ר רועי קופמן סיפר על המקרה: "קיבלנו ממד״א הודעה על הגעת מטופל שהוכש על ידי נחש המוגדר במצב קשה וקיבלנו אותו ביחידת הטראומה בהדסה עין כרם. בבדיקות והערכה ראשונית שביצענו התרשמתי שהפגיעה הלבבית היא המרכיב העיקרי במצבו הקשה, מה שמייד הוביל לחשוד בסוג הנחש שהכיש אותו - שרף עין גדי. זהו הנחש היחיד שהכשתו מתאפיינת בשוק על רקע לבבי. בשיתוף פרופ' קובי אסף, מומחה לפגיעות ארסיות, החל הצוות בטיפול תמיכתי אינטנסיבי שכלל חמצן במינון גבוה ותרופות לחיזוק הלב והרחבת כלי הדם, תוך היערכות לחיבור למכשיר אקמו (לב-ריאה)".

פרופ׳ קובי אסף מומחה ברפואה דחופה בהדסה, המתמחה בטיפול בפגיעות ארסיות של בעלי חיים, מדגיש כי הכשת הנחש שרף עין גדי היא נדירה, לא פוגשים בה הרבה בחדרי המיון: "הו המקרה השני שאני מכיר לאורך הקריירה שלי. המזל של משה היה לקבל טיפול מצוות יחידת הלב, זה היה בדיוק הטיפול המתאים והם עשו זאת מצויין. במקרים שבהם מרגיש האדם את ההכשה ולא יודע באיזו חיה מדובר באופן ספציפי, אפשר לברר באמצעות בדיקות שונות במה מדובר. שללנו שמדובר באפעה, ויחד עם זאת ה-״שרפוטוקסין ״, מתוך הארס של הנחש, הוא הגורם שידוע בפגיעה שלו בלב ולכן כבר לא היה ספק שזה שרף עין גדי".

כלל הצוות הרפואי הדגיש עד כמה המקרה נדיר וחריג, וכמה מדובר בלא פחות מנס רפואי: "נכון להיום לבו של רועי מתאושש ופועל באופן תקין, הוא עדיין מטופל ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגי אך הולך ומתחזק".

שרף עין גדי הוא הנחש הקטלני בישראל, ולהכשות ממנו קיים סיכוי הישרדות נמוך יחסית בעקבות קטלניות הארס והחוסר בנוגדן קיים, הנחש עצמו נחשב למתבודד ומפגשים בינו לבין בני אדם נדירים יחסית אך תפוצתו מתרחבת בשטחי ישראל והוא קיים באזורי הערבה, ים המלח, מדבר יהודה, אזור ירושלים ואפילו עד הגלבוע.