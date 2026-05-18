"הגיע הזמן": לוין קורא לממשלה להתעלם לחלוטין מהיועמ"שית

ב' סיון התשפ"ו
היועמ"שית ויריב לוין צילום: (צילום: אורן בן חקון/ פלאש 90)

שר המשפטים לוין פנה כעת (שני) לממשלה והפציר בה להפסיק להתייחס ליועמ"שית.

בהודעתו כתב לוין: "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות של בהרב מיארה הגיעו לשיא חדש בעניינו של האלוף גופמן. מאז שהממשלה החליטה להדיחה, אני לא מזמין אותה לישיבות ולא עובד איתה. הגיע הזמן שלא אהיה כמעט היחיד שנוהג כך.

הגיע הזמן להפסיק להזמין אותה לממשלה ולקבינט, לקבל ממנה חוות דעת ולהורות לכל הדרגים - בראשם החשב הכללי והמפכ"ל - שלא לקבל ממנה שום הנחיה משפטית".

נזכיר כי פנייתו של לוין מגיעה לאחר שהימין תופס המהלכים האחרונים ש היועמ"שית בעניין העתירות נגד רומן גופמן, כ"תרגיל מלוכלך" של מיארה.

