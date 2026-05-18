דנו בבקשת החנינה? נתניהו נפגש בחשאיות עם הרצוג

‏ראש הממשלה נתניהו נפגש עם נשיא המדינה לפגישה חשאית לפני כחצי שנה. נתניהו הגיע לבית הנשיא ברכב מסווה ולא בשיירת ראש הממשלה. הביקור לא דווח לציבור, כך דיווח הערב (שני) יובל שגב.

על פי הדיווח ‏גם בין עורך הדין חדד לבין הנשיא הרצוג נשמר קשר בשיחות ישירות עוד לפני הגשת בקשת החנינה של נתניהו.

נזכיר כי הנשיא הרצוג התייחס לאחרונה לבקשת החנינה של נתניהו ורמז כי הוא מחכה להסכמת נתניהו להגיע לשיחות בבית הנשיא.

‏בבית הנשיא מכחישים בתוקף קיומה של פגישה כזאת אך אומרים כי הנשיא נפגש בעבר ויפגש בעתיד כפי שנפגשו נשיאים וראשי ממשלה קודמים בענייני המדינה. בנוסף מכחישים כל תיאום עם עורך הדין חדד בענייניו של ראש הממשלה.

מראש הממשלה נתניהו טרם נמסרה תגובה.