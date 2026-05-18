היערכות לאירוע הענק: המשטרה בהנחיות חשובות לציבור

המשטרה פרסמה הערב (שני) את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין הפועל פתח תקוה ובין בית"ר ירושלים, שייערך מחר 19.5.26 באצטדיון 'המושבה' בפתח תקווה.

במסגרת ההיערכות, החל משעות הצהריים, יתפרסו מאות שוטרים, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון וברחובות הסמוכים, ויפעלו לאבטחת הקהל ושמירה על הסדר והביטחון, לצד הכוונת התנועה בצירים המובילים לאיצטדיון.

פתיחת השערים לכניסת הקהל לאצטדיון, תתאפשר החל מהשעה 18:30 במסגרתה תתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון.

להלן מספר דגשים והנחיות לקהל האוהדים: יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים, הכניסה למרחב האיצטדיון תתאפשר לבעלי כרטיסים בלב, לא ימכרו כרטיסים ביום המשחק.

חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות לאפסן בכניסה, חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול, ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המוסדרים לכך, תתקיים אכיפה מוגברת נגד חניית רכבים במקומות אסורים.

הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכניים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ₪ והליך פלילי.

יודגש כי השלכת / הדלקת אמצעי פירוטכניקה ו/או חפצים אחרים לעבר המגרש הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין ועלולה להביא לידי הפסקת המשחק לצד קנס מנהלי גבוה

לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש המקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש אשר מקשה על זיהוי הלובש בניגוד לחוק, ייקנס ב 500 ש"ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

לסיום הדגישו במשטרה כי "אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם".