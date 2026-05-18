תדהמה בארה"ב: סוכנת מודיעין ערקה בחשאי והפכה למרגלת איראנית

ה-FBI בארצות הברית מציע פרס של 200 אלף דולר, על ראשה של קצינת מודיעין בחיל האוויר האמריקאי שערקה והפכה לסוכנת איראנית, והעביר מידע למשמרות המהפכה שנעשה בו שימוש גם במלחמה האחרונה

גוף החקירות הפדרלי והמשרד לביטחון לאומי הודיעו אמש על פתיחת מצוד אחר כל פיסת מידע בקשר לפעילותה של מוניקה וויט, קצינת מודיעין בחיל האוויר, בת 47, שערקה לאיראן, שינתה את שמה לפטמה זארהאה והעבירה ממידע מסווג ביותר לידי משמרות המהפכה ששימש לפגיעה בכוחות אמריקאים באזור במהלך המלחמה.

וויט, בת ה-47, שימשה בשורה של תפקידים בכירים בזרוע המודיעין של חיל האוויר האמריקאי, ביניהם אנליסטית מודיעין, מומחית מיוחדת לתחומי מודיעין שדה וסוכנת מיוחדת בזרוע המחקר האווירי, ופרטיה נחשפים כעת לראשונה לאחר הגילוי הדרמטי כי ערקה בחשאי והפכה לסוכנת כפולה של משמרות המהפכה.

תיק שירותה של וויט נחשף במסגרת החקירה וחשף את עומק היכרותה עם המערכות האמריקאיות, היא החלה את שירותה בשנת 1997 בתפקיד בזרוע איסוף מודיעין אווירי, ולמדה פרסית וערבית, היא שירתה כקצינת מחקר על מטוס איסוף מודיעין וריגול וב-2003 החלה את פעילותה במזרח התיכון, לאחר שהוצבה בסעודיה במסגרת תפקידי איסוף מודיעין.

בין 2005 ל-2006 קודמה וויט, באופן אירוני אל תפקיד קצינת מודיעין נגדי/ מודיעין מסכל (counterintelligence) במסגרתו עצם תפקידה היה לזהות ולמנוע חדירה של סוכני אויב והשגת גישה אל מידע אמריקאי, לאחר מכן קודמה שוב והוכנסה אל תוכנית מסגרת מיוחדת אשר אפשרה לה גישה רחבה במיוחד למידע מסווג מכלל זרועות החיל.

במהלך שנת 2012, עזבה וויט את השירות לצורכי לימודים והצטרפה לתוכנית מחקר באוניברסיטת גורג' וושינגטון בתוכנית ללימודי המזרח התיכון, וויט נותרה מועסקת כקבלנית חיצונית של הממשל בנושאי מודיעין גם בזמן זה.

כאשר על פי חבריה לכיתה, וויט הייתה 'קרה' 'מנוכרת' והזכירה במקרים את סלידתה מפעילות ארה"ב במזרח התיכון, מעט לקראת סיום לימודיה יצאה אל 'טיול לימודי' לטענתה אל טהראן, שם השתתפה בכנסת בעל קשרים ישירים למשטר האיראני, ועל פי כתב האישום נגד, שם פגשה לראשונה את מפעיליה ממשמרות המהפכה והציעה את עצמה כסוכנת נאמנה למשטר, ובמהלך אותו טיול התאסלמה בשידור בטלוויזיה האיראנית.

לאחר מכן, וויט היגרה לבסוף לטהראן, לאחר שקיבלה את הסכמת המשטר לעריקתה המלאה כסוכנת איראנית, שם על פי כתב האישום והחקירה שנחשפה כעת בפומבי, עסקה וויט בהרכבת "חבילות מטרה" כנגד תשתיות אמריקאיות באזור המזרח התיכון, גם כאלה שנעשה בהם שימוש במהלך המלחמה האחרונה.

כעת בעקבות ההתפתחויות והנזק שנגרם לארצות הברית בעקבות מעשיה, הפכו את החקירה נגד לפומבית, ומציעים פרסם של 200 אלף דולר על מידע שיובל למעצרה.



