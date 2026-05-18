הציטוטים מהתצהיר "הסודי" שעשויים לפעול לטובת גופמן

רח"ט ההפעלה באמ"ן, תת-אלוף ג', הגיש אמש (ראשון) תצהיר סודי לבית המשפט העליון, ובו התייחס למעורבותו של המועמד לראשות המוסד, רומן גופמן, בפרשת הפעלתו של אורי אלמקייס.

על פי הדיווח בחדשות 12, בתצהירו הבהיר ג' כי לא היה מודע לפעילותו של אלמקייס וכי הוא זה שהנחה את גופמן להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. דבריו של רח"ט ההפעלה מנקים את גופמן מחשד ומכשירים את מינויו לתפקיד הבכיר.

בתצהיר פירט ג' את השתלשלות האירועים סביב מבצעי ההשפעה באוגדה 210. "נבדקה העברת מידעים מודיעיניים עם אפשרות שקיים סניף באוגדה 210 שמבצעת מבצעי השפעה", כתב רח"ט ההפעלה.

"לא ידעתי מי עומד מאחורי החומרים לערוצי הטלגרם, שאלתי את גופמן אם ידוע לו - הוא אמר שהוא לא מכיר קשר כזה. פעולות ההשפעה נעשות על ידי האוגדה, באמצעות חומרים גלויים (אוסינט)".



הקצין הסביר כי המניע להנחיה שנתן לגופמן היה הרצון להגן על החקירה. לפי עדותו, כשהציע גופמן לבדוק את הדברים מול הכפופים לו, הוא נבלם על ידי רח"ט ההפעלה. "גופמן אמר לי – 'אבדוק מול פקודי', אמרתי לו – אל תעשה את זה, אם מתקיימת חקירה זה יפגע בה", ציין ג' במסמך שהוגש לבג"ץ.

עוד הדגיש תא"ל ג' בתצהירו כי לא היה לו כל מידע מוקדם על אלמקייס עצמו. "אני עצמי לא ידעתי על אורי אלמקייס - לא על הפעלתו ולא על הטלגרם שלו", כתב. הוא חתם את דבריו בהבהרה כי מאז חודש מאי 2022 לא קיים שיח עם גופמן בנושא הנידון, וכי לא פנה אליו בעניין עבודתו או עתידו במוסד, לא במישרין ולא בעקיפין.