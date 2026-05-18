טראמפ זועם על האיראניים: 'הלחימה יכולה להתחדש תוך ימים'

האיראניים העבירו לבית הלבן הצעה 'מתוקנת' למסגרת למשא ומתן בנושא פרויקט הגרעין וסיום המלחמה, אך נראה כי ההצעה רק מגבירה את מוכנתו של הנשיא טראמפ לחזור למלחמה

המשטר בטהראן העביר לוושינגטון טיוטת הצעה נוסף למסגרת למשא ומתן ולשיחות הגרעין וסיום המלחמה, אך על פי גורמים מקורבים לנשיא טראמפ, ההצעה חסרת כל חידוש משמעותי או צעד בכיוון הנכון והנשיא כבר מאבד את מעט הסבלנות שנותרה לו.

על פי דיווחים בינלאומיים, בשעה האחרונה הבית הלבן קיבל את טיוטת ההצעה מאיראן, ובאותה מסגרת זמן קצרה הבית הלבן גם דחה אותה, מכיוון וההצעה לא כוללת אף התקדמת לקראת פירוק פרויקט הגרעין או כל התגמשות איראנית בנושאי הליבה.

גורמים מקורבים בבית הלבן מסרו בקשר לפרסומים כי הנשיא איבד את הסבלנות ל'משחקים האיראניים' וכי הוא כבר מוכן מאוד לחזור ללחימה, כאשר על פי דיווחים דומים פקידים אמריקאיים הזהירו את מקביליהם במדינות שונות כי ייתכן והלחימה תתחדש תוך ימים