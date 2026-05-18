אילה חסון רומזת: "תעלומה, מי שינה את זה?"

המגישה אילה חסון התייחסה כעת לדרמה המשפטית, שגררה תגובות רבות, ומסרה: "תעלומה, מי שינה את זה?"

מגישת כאן 11 אילה חסון, התייחס כעת (שני) למסמך "הסודי" של תא"ל ג', אותו מסרה היועמ"שית לבג"ץ - והם בתגובה דרשו ממנה להראות אותו לנציגי נתניהו ורומן גופמן.

בדבריה כתבה חסון: "תעלומה, על התצהיר המקורי של תא״ל ג' שהוגש לבג״ץ בעניינו של גופמן, היה כתוב בלמ״ס היינו בלתי מסווג. מישהו מחק וכתב במקום סודי ביותר. מעניין מי שינה. לגופו של עניין, התצהיר שלו שמצורף אליו דוח מזמן אמת מגבה את גרסת האלוף גופמן".

נזכיר כי ככל הנראה לאחר שהיועמ"שית גילתה כי התצהיר תומך בעמדתו של גופמן - היא הוסיפה בקשה להגיש לשופטי בג"ץ תצהיר חסוי נוסף.