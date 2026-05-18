משרד הבריאות באזהרה דחופה לציבור: "להפסיק באופן מיידי"

משרד הבריאות פרסם היום (שני) אזהרה דחופה לציבור הרחב, המפצירה בצרכנים וביתר העוסקים בענף טיפוח השיער להימנע באופן מיידי מרכישה ומצריכה של שני מוצרי שיער פופולריים, אשר משווקים ברחבי הארץ ללא כל פיקוח או אישור רשמי.

על פי הודעת המשרד, מדובר במוצר המיועד להחלקת שיער תחת השם "GLAM MINERAL PROTEIN", ובמוצר תחת השם "פלא פלאים שמפו לנשירת שיער וחיזוק סיב השיערה". שני התמרוקים הללו משווקים ללא רישיון תקף מטעם משרד הבריאות, ואף לא נמסרה לגביהם כל הודעה כנדרש בדבר שיווקם בשוק הישראלי. לאור נתונים אלו, הציבור מתבקש שלא לעשות בהם כל שימוש.

סכנה לבריאות: מומלץ לבדוק את מאגר התמרוקים

במשרד הבריאות שבים ומדגישים בפני הצרכנים כי שימוש בתמרוקים שלא עברו את תהליך הרישוי המפוקח, או כאלו שלא הוגשה לגביהם הודעה מסודרת בדבר שיווק, מהווה סכנה ממשית. שימוש במוצרים אלו, כמו גם שימוש במוצרים מאושרים אך שלא על פי תנאי הרישיון המקוריים שלהם, עלולים להזיק לבריאות הציבור וליצור תופעות לוואי קשות.

בנוסף, ממליצים גורמי המקצוע לבדוק היטב כי כל תמרוק שבו נעשה שימוש בבית או במספרות מחזיק באישור מתאים, ואינו מכיל חומרים כימיים נוספים שהרכבם לא נבדק במעבדות ובטיחותם הרפואית אינה ידועה לרופאים.

כדי להקל על האזרחים, המשרד מאפשר לבדוק באופן עצמאי ובזמן אמת את קיומם של רישיונות לתמרוקים ואת מטרת השימוש המאושרת להם. את הבדיקה ניתן לבצע באמצעות מאגר התמרוקים הרשמי באתר האינטרנט של משרד הבריאות, או לבדוק האם התקבלה הודעה לפני שיווק בכתובת המקוצרת: gov.il/he/service/cosmetics-health-data.

בירורים, שאלות ודיווחים על מוצרים חשודים נוספים, ניתן לפנות בכל עת למוקד "קול הבריאות" של המשרד בטלפון 5400*.