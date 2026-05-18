מיליציות וזיוף בקלפיות: התשובה המגמגמת של ועדת הבחירות

השיח הציבורי מתחמם לקראת הבחירות הקרובות, גופים פוליטיים מתכננים להקים 'חוליות' פרטיות לטוהר הבחירות, להציב חיילים ומפגינים בקלפיות באזורי חיכוך והטענות משני הצדדים פוליטיים על זיוף אפשרי או כפירה בתוצאות הבחירות מתגברות מיום ליום, פנינו אל ועדת הבחירות המרכזית לתשובות ונותרנו רק עם סימני שאלה

הטמפרטורה בשיח הציבורי והפוליטי ממשיכה להתגבר מיום ליום, וטענות מרחיקות לכת כמו האפשרות לזיוף או כפירה של תוצאות הבחירות הקרבות, בנוסף להצעות מעלות חשש להקים מיליציות פיקוח בחירות עצמאיות נזרקות בקלילות אל אוויר העולם.

פנינו ב'סרוגים' אל ועדת הבחירות המרכזית בתקווה לקבל תשובות לשאלות הרבות העולות מהשיח הציבורי התוסס בנושאים אלה, בדגש על אמירותיהם של גורמים פוליטיים וארגונים פרטיים הטוענים לחשש גובר מזיופים ומציעים הקמת חוליות סמי צבאיות לפיקוח מטעם עצמם על הקלפיות, התשובות, איך לומר, מותירות יותר סימני שאלה מאשר היו קודם.



ראשית, בקשר לשיח הגובר ביחס לטענות על זיוף אפשרי של תוצאות הבחירות, שאלנו כך:

האם מזוהים איומים חריגים לטוהר הבחירות באופן שלא היה בסבבים קודמים?



מוועדת הבחירות מסרו בתשובה: "ועדת הבחירות נערכת לקיום הבחירות הקרובות כסדרן וכהלכתן. במסגרת זו, הוועדה מקימה צוותים ייעודיים ומקיימת שיתוף פעולה הדוק ורציף עם רשויות הביטחון והמודיעין".

יש לומר כי הוועדה בחרה בתשובתה שלא להתייחס ישירות לטענות לאיומים לטוהר הבחירות, כפי שמתארים אותם אי אלו גורמים פוליטיים, ארגוניים או פרטיים ובחרה שלא לספק נתונים, האם אכן קיימים איומים או אינדיקציות על הכנות לזיופים, באופן שיאשש או יפריך טענות גוברות אלה, ובחרו רק לתאר את מאמציהם בנושא, ללא קשר להקשר הבחירות הנוכחי.

בהמשך, שאלנו את הועדה, בקשר לקריאות של ארגונים, מפלגות וקבוצות פוליטיות להציב 'פקחים' מטעם עצמם בקלפיות ומרכזי כוח של יריבים פוליטיים, כפי שלאחרונה הסבירו גורמים באחד מארגוני המחאה הבולטים בישראל בשנים האחרונות כי בכוונתם להציב "לוחמי סיירת לשעבר" במה שהם תיארו כמוקדי כוח של יריבים פוליטיים, או לדבריהם 'אזורים קשים'.



שאלנו את הועדה בנושא: מה עמדת הוועדה על התארגנויות פרטיות/מפלגתיות/ארגוניות לביצוע 'אכיפה' של טוהר הבחירות מטעם עצמם? האם הוועדה מעודדת את הקמתן של חוליות מעקב שכאלה או מתנגדת אליהן, והאם בכוונתה לבסס נהלים בנושא או להבהיר את חוקיותו או להתייחס אל השפעתו המצננת האפשרית על הצבעה במוקדים פוליטיים?

מטעם הוועדה נמסר בתגובה: "יובהר כי סמכויות האכיפה במדינת ישראל מסורות למשטרת ישראל בלבד, וכל גורם אחר אינו מוסמך לפעול בתחום זה".

אך באותה נשימה, גם הסתייגה הוועדה וציינה באותה תגובה כך: "אין בהבהרה זו כדי להביע עמדה כלשהי בנושא פנייתכם. כמו כן, הוועדה אינה נוהגת להתייחס לשיח פוליטי החוסה תחת חופש הביטוי".

יש לציין כי שוב, בחרה הוועדה שלא להתייחס ישירות לטענות העולות מהשאלה בקשר לאלמנט הייחודי של שיח הבחירות הנוכחי, כולל התעלמותן הישירה מכוונתם של גורמים כאלו או אחרים, להקים מיליציות דה-פקטו לניתור הבחירות, במיוחד כאשר לוקחים בחשבון את הדגשים שהושמו על עברם הקרבי של האנשים שיוצבו והכוונה למקמם במרכזי כוח פוליטי המשויכים ליריבים.

שאלנו את הוועדה שתי שאלות נוספות, בקשר לטענות מצד גורמים פוליטיים על האפשרות לזיוף הבחירות, שאלנו את הוועדה כך: מה עמדת הוועדה בקשר לשיח המוגבר וגובר של גורמים פוליטיים אשר חוזים 'ניסיונות שיבוש' ביום הבחירות, האם קיימות אינדיקציות לכך?

ובנוסף שאלנו: האם הוועדה מתכוונת להתייחס לאמירות נוספות הצוברות תאוצה בשיח הפוליטי לאחרונה, כמו הטענה כי ייתכן ניסיון זיוף של תוצאות הבחירות או כפירה בתוצאות על ידי מי מצדדי המפה הפוליטית?

מטעם הוועדה נמסר בתשובה כך: "הוועדה נערכת לכל תרחיש של ניסיון שיבוש, ותדע לתת מענה הולם ומקצועי לכל סיטואציה שתתעורר. מנגנוני ההצבעה, הספירה והדיווח של הוועדה הם שקופים, מפוקחים ומבוקרים באופן מלא. בין היתר, יוצב מפקח טוהר בחירות בכל קלפי, אשר יתעד בתיעוד חזותי אירועים חריגים ואת הליך הספירה כולו".

גם כאן, חשוב לשים לב כי הוועדה בחרה ובוחרת, שרק לציין את פעולותיה והכנותיה, ולעשות זאת בוואקום מוחלט ללא שום התייחסות לאופי הבחירות הנוכחי, לאיומים היחודיים הקיימים כעת בשיח הפוליטי והחברתי, ולא מציגה אף צעד בעל קשר ישיר לבעיות היחודיות שצפויה להציב מערכת הבחירות הנוכחית.



תשובותיה הלקוניות והיש שיאמרו אפילו חלקלקות של הוועדה מעלות תהיות, שאלות וחששות לא מבוטלים, מדוע הוועדה מסרבת להתייחס ישירות אל טענות רלוונטיות במיוחד לסבב הבחירות הנוכחי, ולתלות את תשובותיה באלמנטים טכניים עלומים ובשפה בירוקרטית מיתממת במקום לעמוד פנים מול פנים עם אופי הבחירות הנוכחי.