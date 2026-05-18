סמוטריץ' בקריאה לח"כים החרדים: "אל תתנו לזה יד"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום לחברי הכנסת החרדים ואמר להם: "אל תתנו יד למי שרוצים להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי"

יו״ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה לסוגיית חוק הגיוס.

בדבריו הוא אמר: "התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית: ׳מי שלא לומד תורה - צריך להתגייס׳. זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה.

אני אומר כאן בצורה הברורה ביותר: הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה".

לסיום הוא הוסיף: "אני קורא מכאן לחברי הכנסת החרדים: גלו אחריות למדינת ישראל. אל תתנו יד למי שרוצים להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי. יש לנו אתגרים ענקיים להוביל במדינת ישראל בשנים הבאות. אם השמאל והערבים תומכי הטרור יעלו לשלטון חלילה זו תהיה בכיה לדורות".