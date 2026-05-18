היום! 100,000 ₪ במזומן ופרסים יקרים ב"הגרלת ביניים" של יד לאחים

היום זה קורה! היום, יום שני , ב' סיון (18.5 למניינם) תיערך בעז"ה "הגרלת הביניים" בין כלל הנרשמים להגרלה הגדולה של יד לאחים על ספר התורה, שתיערך ביום רביעי הקרוב.

הכניסה להגרלה המיוחדת תהיה ללא עלות נוספת, והיא תכלול את הפרסים הבאים בהגרלת הביניים: תמי-4 שבת במתנה; שואב שוטף דרימי; רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים; ורהיטים לבית באיקאה בשווי 10,000 ש"ח.

במוקד ההרשמה להגרלה של יד לאחים אומרים כי "הגרלת הביניים" מתאפשרת הודות לתמיכה שהעבירו ידידי יד לאחים בקנדה והיא מצטרפת להגרלה השנתית המסורתית שעורך יד לאחים על ספר תורה מהודר ומפואר.

שמות הזוכים בהגרלת הביניים יפורסמו כאן מיד בסיום ההגרלה, והודעה אישית תימסר מידית לזוכים.

ההגרלה הזו מצטרפת כאמור להגרלה מיוחדת שעורך יד לאחים מידי שנה על ספר התורה, כשההגרלה השנה, בפעם ה-16 ברציפות, תיערך ביום רביעי הקרוב, ד' בסיון (20.5 למניינם).

כבשנים עברו, במסגרת הזכייה הגדולה בספר תורה, יזכה העולה בגורל גם במימון העלות של מודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה, במימון תהלוכת הכנסת ספר התורה ובסעודת המצווה.

מהמוקד נמסר כי עקב עומס אדיר על מוקד ההרשמה, הקווים תוגברו משמעותית, אך כדאי להזדרז ולהירשם, כדי שאכן תוכלו להשתתף בשתי ההגרלות.

עוד נמסר על פניות מרגשות שהגיעו בימים האחרונים כמו למשל, של בני משפחות שיקיריהן נרצחו בטבח בדרום הארץ או נפלו בקרבות, שהחליטו להתארגן במשותף כדי להגדיל את סיכוייהם לזכות בספר. במקביל, נרשמו כמידי שנה התארגנויות של בתי כנסת הזקוקים לספר תורה חדש משלהם שביקשו ממתפלליהם להירשם להגרלה, כדי לזכות בספר ולהכניסו לבית הכנסת שלהם.

על פי פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר. התרומות מוכרות לצרכי מס וההגרלה בפיקוח רו"ח. הגרלת הביניים על הפרסים יקרי הערך תתקיים בעז"ה ביום שני ב' בסיון ה'תשפ"ו (18.5 למניינם).ההגרלה הגדולה על ספר התורה תיערך כמיטב המסורת בערב חג השבועות, ביום רביעי ד' בסיון (20.5).