מזל טוב | בגיל 50: חברת הכנסת טלי גוטליב בבשורה משמחת

חברת הכנסת טלי גוטליב, שיתפה היום (שני) את עוקביה ברשתות החברתיות בשמחה משפחתית מרגשת במיוחד, ובישרה על אירוסיו של בנה הבכור, יהונתן.

"ברוך ה׳ הטוב והמטיב, אתמול בני הבכור יהונתן (יונה שלי) וגלי היפהפיה עם הנפש המופלאה התארסו", כתבה חברת הכנסת הנרגשת בחשבון ה-X שלה (לשעבר טוויטר). גוטליב הוסיפה איחול וביקשה להודות על התמיכה הרבה שקיבלה מאז הפרסום: "כן ירבו שמחות בישראל. תודה לכל המברכים. בע״ה תבורכו שבעתיים".

מגבעת שמואל למשכן הכנסת

חברת הכנסת טלי גוטליב, בת 50, מתגוררת כיום בגבעת שמואל וממנה היא מנהלת את פעילותה הפרלמנטרית הענפה והסוערת במשכן הכנסת.

עד לגירושיה, הייתה גוטליב נשואה לנומרולוג ניר גוטליב. לשניים נולדו שלושה ילדים: זוג תאומים בנים – ובהם יהונתן שהתארס אמש – ובת, המאובחנת על הקשת האוטיסטית. גוטליב נוהגת לשתף באופן תדיר ומעורר השראה את הציבור באתגרים ובגידול של בתה, ואף מקדמת בכנסת חקיקה ופעילות למען ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.