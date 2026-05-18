נבהלו מהביקורת? המשטרה בהודעת הבהרה מהירה

בעקבות הדיווחים על כך שמשטרת ישראל הודיעה על שינוי דרמטי בכל הנוגע למדיניות מעצרי העריקים, מבהירים היום (שני) במשטרה את גבולות הגזרה המדויקים של ההנחיה החדשה, ומסבירים כיצד יתבצע הנוהל המעודכן בשטח מול המערכת הצבאית.

על פי ההבהרה הרשמית של המשטרה, בעת מפגש אקראי של שוטר בשטח עם אזרח המוגדר כעריק מטעם צה"ל, השוטר יבצע עיכוב של האדם במקום. מיד עם ביצוע העיכוב, יידרש השוטר לדווח על כך לחמ"ל המשטרה הצבאית.

המתנה של 30 דקות בלבד בשטח

החידוש המרכזי שנובע משינוי המדיניות המוצהר, נוגע למשך הזמן שבו רשאי השוטר להחזיק את העריק במצב של עיכוב אזרחי, מתוך מטרה למנוע בזבוז משאבים ופגיעה בזמינות הכוחות המשטרתיים למשימות שוטפות אחרות.

הנוהל המעודכן קובע כי השוטר המעכב ימתין עם העריק בנקודת המפגש עד להגעתו של נציג מצ"ח, כאשר המשטרה הצבאית נדרשת לשלוח נציג שיגיע למקום בתוך חצי שעה בלבד מרגע הדיווח. בהבהרת המשטרה הודגש באופן חד-משמעי כי במידה ונציג המשטרה הצבאית לא יגיע לנקודה בטווח הזמן שהוקצב של 30 דקות – השוטר יפסיק את העיכוב והעריק ישוחרר לדרכו.