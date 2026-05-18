דיווח אמריקאי: זה היום בו ארה"ב תתקוף באיראן

הניו יורק טיימס מדווח כי הכוננות למלחמה עם איראן היא "המשמעותית ביותר" עד כה. עוד בדיווח: זה היום בו ארה"ב תתקוף באיראן

עיתון ה"ניו יורק טיימס" מדווח היום (שני) מפי גורמים רשמיים כי ההיערכות המשותפת של מדינת ישראל ושל ארצות הברית לחזרה ללחימה מול איראן היא "המשמעותית ביותר" שנרשמה מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בין הצדדים.

על פי הדיווח בעיתון האמריקני, התהדקות התיאום המבצעי והעלאת הכוננות המאסיבית בזרועות האוויר, הים והמודיעין של שתי המדינות מעידות על סבירות גבוהה מאוד לקריסת הרגיעה המתוחה. הגורמים ששוחחו עם העיתון העריכו כי חזרה מלאה לחילופי מהלומות צבאיים עשויה להתרחש עוד במהלך השבוע הנוכחי ובעיקר ביום שישי.

העלאת כוננות חריגה בצל מבוי סתום מדיני

הדיווח ב"ניו יורק טיימס" מצטרף לשורה של אינדיקציות ודיווחים מהיממות האחרונות על אודות תכונה רבה ודריכות מבצעית חריגה בקרב כוחות הקואליציה הבינלאומית באזור ובמערכת הביטחון הישראלית.

הרקע למתיחות הגואה, הוא המבוי הסתום המוחלט שאליו נקלעו המגעים והמשא ומתן הדיפלומטי מול המשטר בטהרן. נוכח חוסר הנכונות של איראן לסגת מעמדותיה ומהמשך קידום תוכנית הגרעין שלה, מבינים בירושלים ובוושינגטון כי מיצו את האפיקים המדיניים, והכוחות בשטח הובאו לקצה מוכנותם האופרטיבית לקראת קבלת פקודה אפשרית מהדרג המדיני.