עיתונאים בכירים זומנו לתת עדות במשטרה. זו הסיבה

רגע לפני הגשת כתבי אישום בפרשת קטארגייט, בהוראת פרקליטות מחוז תל אביב ובאישור היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, המשטרה ביצעה השלמות חקירה בפרשה.

על פי הדיווח בווינט, הבוקר (שני) זומנו ללהב 433 שורה של כתבים מדיניים לעדות פתוחה בפרשה, שבמהלכה נשאלו על קשריהם עם דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין. בין העיתונאים שזומנו - איתמר אייכנר מ-ynet ו"ידיעות אחרונות", אמיר בוחבוט מ"וואלה" ועמיחי שטיין מ-i24.

הכתבים נשאלו על קשריהם עם פלדשטיין ובאיזו מידה ידעו או שלא ידעו כי הוא עובד, לפי החשד, גם עבור האינטרסים של קטאר. במהלך העדות הוצגו לעיתונאים כתבות שפרסמו הנוגעות לקטאר ולמצרים, ואלו התבקשו למסור את מקור המידע שסיפק להם את הידיעה.

במקרים שבהם הכתבים הביעו חשש למסור את את מקור המידע, החוקרים הציגו בפניהם התכתבויות בין פלדשטיין לישראל איינהורן ובהם נראה כי השני הוא שסיפק את המידע לראשון - מידע הזהה למידע שפורסם בכתבה, וזה השיב לו כעבור זמן מה קישור לידיעה שפורסמה עם אותו המידע.

בהתכתבויות הפליג איינהורן בשבחים לפלדשטיין: "אתה מלך!". החוקרים גם שאלו את העיתונאים אם סביב הסיקור העיתונאי נכללו טובות הנאה כספיות, אולם כולם שללו זאת.

העיתונאים אישרו בפני החוקרים כי פלדשטיין שימש כדובר רשמי של ראש הממשלה. חלקם סיפרו לחוקרים שפלדשטיין חיבר אותם לשיחה עם ראש הממשלה נתניהו בנושאים מדיניים, אחרים תיארו כי בכמה שיחות עם פלדשטיין שמעו את הערות נתניהו ברקע. בנוסף, אמרו כי חלק מהשיחות, ביצע פלדשטיין ממשרד רה"מ.

העיתונאים נשאלו בנוסף בנוגע לקשרים שלהם לדובר רה"מ יונתן אוריך, ומרביתם השיבו שלא היו כאלה קשר מאחר שעבודתו של אוריך עם רה"מ היא בעניינים פוליטיים ולא מדיניים.