מעצר עריקים חרדים: המפכ"ל בהנחיה דרמטית למשטרה

מפכ"ל המשטרה דני לוי, החליט היום (שני) על שינוי דרמטי בהנחיות לשוטרים. החל מעכשיו, ההנחיה היא כי כל עריק שייתקל בשוטר יעוכב באופן מיידי, יועבר עליו דיווח למשטרה הצבאית ובהמשך יועבר לטיפול גורמי הצבא.

עד היום, שוטרים נמנעו מלעכב עריקים, והיחידה שפעלה בגזרה הזו, היא המשטרה הצבאית.

בהודעה שפרסמה המשטרה נכתב כי היא ניתנה בתחילת החודש וחודדה היום לספ"כ הארצי. לפי המשטרה, בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב עד להגעת נציג מצ״ח, שנדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח. במשטרה הבהירו כי אם נציג המשטרה הצבאית לא יגיע תוך פרק זמן קצר זה - העריק ישוחרר ויימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית.

