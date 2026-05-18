עמית סגל בתגובה ראשונה ל"תרגיל" של היועמ"שית

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס לתרגיל החדש של היועמ"שית ומסר: "התנהלות של יו"ר סיעת אופוזיציה"

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס כעת (שני) לחשיפת תוכן המסמך של תא"ל ג', שעל פי הדיווח של אבישי גרינצייג, תוכנו תומך לחלוטין בעמדת רומן גומפן.

נזכיר כי אמש ביקשה היועמ"שית להגיש חומר חסוי נוסף, ככל הנראה לאחר שהיא קראה את תוכן המסמך והבינה שהוא מתנגש עם עמדתה.

סגל כתב: "היועמ"שית קוראת את התצהיר, מגלה שהוא נגדה, רצה לעשות תרגילים כדי למנוע מנתניהו לקרוא אותו. התנהלות של יו"ר סיעת אופוזיציה". זו לא הפעם הראשונה בה סגל מכנה אותה כך וטוען כי היא תוקעת מקלות בגלגלי הממשלה.

עוד הוסיף סגל: "סחבו בזפת ונוצות אלוף בצה״ל, היועמ"שית שאמורה להגן עליו נקטה יחד עם הממונה עליה גיל לימון אינסוף תרגילים מלוכלכים - בסוף מסתבר שלהד״ם".