שקמה ברסלר בתגובה לדיווח הדרמטי: "זו האמת"

ברקע הדיווחים האחרונים על היערכות מוגברת במערכת הביטחון ועלייה בדריכות המבצעית לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, מובילת מחאת קפלן, פרופסור שקמה ברסלר, תוקפת בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומאשימה אותו ישירות במצב הגרעין האיראני הנוכחי.

בציוץ שפרסמה היום (שני) בחשבון ה-X שלה (לשעבר טוויטר), ביקשה ברסלר להזכיר לציבור את השתלשלות האירועים ההיסטורית שהובילה, לטענתה, לנתוני העשרת האורניום הגבוהים שמציגה טהרן ערב הסבב הנוכחי.

"האחריות היא על ראש ממשלת הטבח"

"לפני עוד סבב עם איראן זכרו", כתבה ברסלר בחשבונה, "לאיראן יש כיום 440 ק״ג אורניום מועשר ל-60%".

בהמשך דבריה, קשרה ברסלר באופן ישיר בין כמות החומר המועשר הנמצאת בידי האיראנים לבין המדיניות המדינית שהוביל נתניהו מול הממשל האמריקאי בקדנציה הקודמת של דונלד טראמפ בבית הלבן. לדבריה, הנתונים המדאיגים הללו הושגו "בעיקר בגלל שראש ממשלת הטבח שכנע את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין". את ציוצה חתמה ברסלר במילים הנחרצות: "זו האמת".