בעקבות המלחמה: פיקוד העורף בהודעה חשובה לציבור

פיקוד העורף מעדכן היום על שינוי משמעותי ביישומון ומוסיף כי השינויים מבוססים על לקחים ותובנות שהופקו במהלך המלחמה

פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון פיקוד העורף, הזמין החל מהיום בחנויות האפליקציות. העדכון כולל שורת שדרוגים שנועדו לשפר את חוויית המשתמש ולאפשר קבלת התרעות והנחיות באופן מהיר וברור יותר בזמן אמת.

במסגרת העדכון, שודרג ממשק ההתרעות וההנחיות ביישומון, כך שכל התרעה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל ייעודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע והפעולה הנדרשת:

צבע צהוב - היערכות נדרשת מפני איום אפשרי, צבע אדום - נקיטת פעולת התגוננות מפני איום, צבע ירוק - סיום האירוע וחלוף הסכנה.

בנוסף, כלל ההתרעות, ההנחיות והעדכונים יוצגו במסך מרכזי ובסדר כרונולוגי, לצד שדרוג העדכונים במסך הנעילה והוספת הבחנה ברורה בין התרעה במיקום המשתמש לבין התרעות באזורי עניין שהוגדרו מראש.

העדכון החדש פותח כחלק מתהליך למידה ושיפור מתמשך של פיקוד העורף, ומתבסס על לקחים ותובנות שהופקו במהלך המלחמה.