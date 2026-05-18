קטין איבד הכרה במהלך חקירה בתחנת הקישלה בירושלים

קטין יהודי איבד הכרה במהלך חקירה בתחנת הקישלה בעיר העתיקה בירושלים ופונה לבית החולים. עורכי דינו מטעם 'חוננו' מסרו כי הוא נעצר בסוף השבוע בעקבות קטטה עם ערבים

קטין יהודי שנעצר בסוף השבוע לאחר תגרה עם ערבים איבד את הכרתו במהלך חקירה בתחנת הקישלה בעיר העתיקה בירושלים והובהל לבית החולים.

את הקטין וחבריו מייצגים עורכי הדין משה פולסקי ודניאל שמשילשווילי מחוננו.

לפי עורכי דינו, הקטין נעצר לאחר הקטטה, כשהם טוענים שהערבים תקפו אותו ואת חבריו בגז מדמיע.



עו"ד שמשילשווילי מסר: "קטין נעדר עבר פלילי שוכב מחוסר הכרה בבית החולים, לאור התעקשות חסרת כל היגיון של היחידה החוקרת להותירו במעצר, אף שהוא נעדר עבר פלילי ותוך הצגת תמונה חד צדדית לבית המשפט והולכתו שולל.

ברגעים אלה הוגשה על ידנו בקשה דחופה לעיון חוזר בה דרשתי מבית המשפט להורות על שחרורו של הקטין לאלתר ולמסור לנו הסברים לפשר האירוע המביש הזה שלא מוסיף כבוד ליחידה החוקרת ולהתנהלות המבישה של חוקריה".