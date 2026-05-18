מכה קשה ליועמ"שית במינוי רומן גופמן

הסיבה לבקשת חומר "חסוי" נוסף? התצהיר של תא"ל ג' לא משחק לידי עמדת היועמ"שית

התצהיר של תא"ל ג', מגבה לחלוטין את גרסת האלוף רומן גופמן, כך דיווח כעת (שני) אבישי גרינצייג.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בג"ץ הורה ליועמ"שית להעביר "ללא דיחוי" את התצהיר הסודי של תא"ל ג' לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרומן גופמן. בנוסף, קראו לעדכן את שופטי בג"ץ אחרי שזה נעשה.

אמש הגישה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד - לצד בקשה לצרף "חומר חסוי נוסף".

הגשת התצהיר מלווה בבקשה חריגה להוספת חומרים חסויים נוספים לתיק, בהם מכתב מטעם ראש המוסד ומסמכים מתיק חקירה של שירות הביטחון הכללי.