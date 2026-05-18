השקר של הפסקת האש: מטח רקטות נורה לקריית שמונה

השקר של הפסקת האש בצפון נמשך. בשעה 15:04 הופעלו האזעקות בקרית שמונה ובאזור בעקבות מטח רקטות מלבנון.

לפחות 5 רקטות נורו במטח, שתיים מהן חצו לשטח ישראל - אחת יורטה והשנייה התפוצצה בשטח פתוח.

אין דיווחים על נפגעים או על נזק. כ-10 דקות לאחר מכן הודיעה העירייה כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

זהו הירי הראשון לקריית שמונה מאז יום שישי, כשבמהלך הימים חיזבאללה ממשיך לשלוח רחפני נפץ לאזור הגבול ולעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

דובר צה"ל מסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במטולה ובקריית שמונה, זוהו מספר שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות, אין נפגעים.

בנוסף, לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זוהו רסיסים ביישוב שומרה".