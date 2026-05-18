יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס למצבו של ראש הממשלה נתניהו ומסר: "לא בטוח שנתניהו כשיר פיזית וקוגנטיבית לנהל את המערכות הקשות"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה למצבו של ראש הממשלה נתניהו, ואמר: "לא בטוח שנתניהו כשיר פיזית וקוגנטיבית לנהל את המערכות הקשות".

נזכיר כי אמש, הודיע גולן על כוונתו לדרוש את משרד המשפטים כתנאי לכניסה לממשלה, במידה וזו תוקם על ידי מפלגות האופוזיציה.

הכהונה של הממשלה הבאה צפויה להשפיע באופן דרמטי על אופי בית המשפט העליון, כאשר חסרים כבר 4 שופטים מכהנים, ועוד 5 צפויים לפרוש בתקופת הממשלה הבאה.

נזכיר בימים אלו, בעקבות הווטו ההדדי של שר המשפטים לווין ושופטי בג"ץ לא מונו שופטים חדשים לעליון במהלך כלל כהונת הממשלה, ומכהנים כעת בבית המשפט 11 שופטים בלבד מתוך 15 האמורים למלא אותו, מעבר לכך, במהלך ימי כהונת הממשלה העתידית, צפויים לפרוש לא פחות מ-5 שופטים נוספים.

מדובר במינויים האפשרי של 9 שופטים, רוב מוחלט של בית המשפט העליון, שימונה תחת ידו ופיקוחו של יאיר גולן, אשר מפלגתו מכילה את הקולות הרדיקליים ביותר בנושא אפילו בתוך הקואוליציה, כולל שורה של חברי מחאות קפלן על שלל גווניה.



