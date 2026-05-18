זוהר על הישג ישראל באירוויזיון: "מקום שני זה מושלם"

שר התרבות מיקי זוהר מתייחס לתוצאה המרשימה של נועם בתן והמשלחת הישראלית בתחרות השירים הנצפית באירופה, ומסביר מדוע המקום השני עדיף על הראשון

שנה שנייה ברציפות שישראל קוטפת את המקום השני והמכובד בגמר האירוויזיון, ושר התרבות והספורט, מיקי זוהר, בטוח שמדובר בתוצאה לא פחות מאופטימלית. בריאיון שהעניק היום (שני) לאולפן "סרוגים" במסגרת התכנית "כיפות ברזל", הסביר השר מדוע ההישג הנוכחי משלב בין גאווה לאומית לבין "שקט תעשייתי" והימנעות מהאתגרים המורכבים הכרוכים בהפקת התחרות בשנה הבאה.

"הכי גבוה שאפשר, בלי העלויות הגדולות"

"אנחנו כבר שנה שנייה ברצף במקום השני, ואגב, זה המקום המושלם," אמר זוהר בחיוך במהלך הראיון. לדבריו, המיקום המכובד מאפשר לישראל ליהנות מכל העולמות: "אתה הכי גבוה שאפשר, אבל אתה לא צריך לארח שנה אחרי. הרי החשש הגדול הוא תמיד מי יחרים, מי לא יחרים, נארח או לא נארח, והעלויות הגדולות. מהבחינה הזו, זה יחסית אופטימלי".

עם זאת, השר לא הסתיר את השאיפה הראשונית שלו לנצח, במיוחד על רקע המתיחות הבינלאומית והניסיונות להחרים את המשלחת הישראלית: "מאוד רציתי שנסיים במקום הראשון ונארח פה, על אפם ועל חמתם של כל עוכרי ישראל. אבל מקום שני זה סופר מכובד".

בסיום דבריו, ביקש שר התרבות להחמיא לנציג הישראלי על הביצוע המרשים והעבודה הקשה: "נועם עשה שם עבודה מדהימה והופיע בצורה נהדרת," סיכם השר בגאווה, "אנחנו מעצמת אירוויזיון".



