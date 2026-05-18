במיוחד לשבועות: מתכון לדג סלמון עם קראסט בתנור

בין שלל המתכונים של עוגות הגבינה והקינוחים, חייב קצת מלוח, אז קבלו מתכון לדג סלמון טעים, עסיסי ועם קראסט קריספי במיוחד | מיוחד לחג השבועות

טוב תראו, בין שלל המתכונים לעוגות גבינה וקינוחים חלביים, חייב לדאוג גם קצת למנות מלוחות טעימות ומפוארות. ומה יותר טוב מדג סלמון שלם בתנור, עם קראסט קריספי ששומר על העסיסיות של הדג?!

מצרכים

דג סלמון שלם

2 כפות חרדל דיז’ון

2 כפות שמן זית

שן שום כתושה

מלח ופלפל

לקראסט

1 כוס פירורי לחם (פנקו יוצא הכי פריך)

2 כפות פטרוזיליה קצוצה

גרידת לימון מחצי לימון

כף שמן זית

אופן ההכנה

מחממים תנור ל־200 מעלות.

מניחים את הסלמון בתבנית עם נייר אפייה.

מערבבים חרדל, שמן זית ושום - ומורחים על הדג.

בקערה נפרדת מערבבים את כל חומרי הקראסט עד שמתקבלת תערובת פירורית.

מהדקים את הקראסט מעל כל נתח סלמון.

אופים כ־12-15 דקות, עד שהדג מוכן והקראסט זהוב וקריספי.

אם רוצים צבע חזק יותר - מפעילים גריל ל־1–2 דקות בסוף.

מתאים להגיש לצד תפוחי אדמה בתנור, אורז עם עשבי תיבול או סלט ירוק עם לימון.

טיפ

אם אוהבים טעם אסייתי, אפשר להוסיף לקראסט מעט שומשום ורוטב סויה.