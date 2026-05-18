הקוראת בקלפי: עד כמה הסקרים באמת אמינים?

בפרק השני של הקוראת בקלפי, בוחנת יועצת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, את אחד הכלים המשפיעים ביותר על דעת הקהל במערכות בחירות - הסקרים

בעידן שבו כל פתיחת חדשות מלווה במספרים, מנדטים ותחזיות, עולה השאלה: עד כמה הסקרים באמת אמינים, ומי בכלל מצליח לחזות נכון את המציאות הפוליטית?

מורן שמואלוף קוראת בקלפי (אולפן סרוגים)

בפרק השני של סדרת הרשת "הקוראת בקלפי", יועצת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף עושה סדר בעולם הסקרים - החל מהבסיס: מי הנשאלים, כמה אנשים משתתפים במדגם, מה מטרת הסקר ואיך השתנו שיטות הביצוע לאורך השנים. לצד ההבדל בין מכוני מחקר מקצועיים לבין “סקרים” שרצים ברשתות החברתיות, נבחנת גם השפעת חכמת ההמונים והעידן הדיגיטלי על תוצאות הבחירות.

במהלך הפרק מוסברת גם החשיבות של סטיית התקן, ניסוח השאלות וזהות מכון המחקר, אך מעל הכול — הדרך שבה כלי התקשורת בוחרים להציג את אותם הנתונים לציבור. כי לפעמים, הסקר עצמו פחות דרמטי מהכותרת שנבנית סביבו.