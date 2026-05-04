תא"ל אורן סולומון: "זו לא קונספציה - זו התאבדות מרצון"

כנס "קריאת השכמה" שנערך אמש בנתיבות, מתח מנהל הלחימה של אוגדת עזה לשעבר ביקורת חריפה על דרג מקבלי ההחלטות ועל הניסיונות לקדם הסכמים מול חמאס. סולומון הזהיר מפני המשך "האיוולת הפושעת"

תקפה חריפה של תת-אלוף (במיל') אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה וראש צוות תחקירי המלחמה, נגד תפיסת הביטחון של ישראל והניסיונות הנוכחיים להגיע להסדרים מול חמאס. בכנס "קריאת השכמה" שנערך אמש (ראשון) בנתיבות, הציג סולומון משנה סדורה ונוקבת על מה שהגדיר כסירוב ממושך של המערכת להבין את מהות האויב שעומד מולה.





משה פייגלין צילום: (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

"זה לא מחדל מודיעיני"

"זה לא מחדל מודיעיני, זו התאבדות מרצון", קבע סולומון בנאומו, כשהוא תוקף את התפיסה ששלטה בישראל בשנים שקדמו לטבח שבעה באוקטובר. לדבריו, בעוד שבישראל העדיפו לדמיין אויב שניתן להרגיעו באמצעות מנופים אזרחיים, "בזמן שבישראל דמיינו אויב שרוצה כלכלה ופרנסה, חמאס בנה כבר מאז 2016 תוכניות אופרטיביות מפורטות להשמדתנו".

סולומון, שלחם בעצמו יחד עם בנו במשך שעות ארוכות מול מחבלי הנוחבה ביום הטבח, הדגיש בדבריו את הפער התרבותי והאידיאולוגי העמוק שבין ישראל לבין ארגון הטרור.





"הם לא דומים לנו, הם לא חושבים כמונו, ומערכת ההפעלה שלהם היא אחת: רצח עם", הבהיר לקול תשואות הקהל בנתיבות.

תקשיבו היטב לתת-אלוף (במיל') אורן סולומון אתמול בכנס קריאת השכמה שערכנו בנתיבות. זה לא "מחדל מודיעיני", זו התאבדות מרצון.

בזמן שבישראל דמיינו אויב שרוצה "כלכלה ופרנסה", חמאס בנה מאז 2016 תוכניות להשמדתנו. הם לא דומים לנו, הם לא חושבים כמונו, ומערכת ההפעלה שלהם היא אחת: רצח עם.… pic.twitter.com/Uy8gn5dPnm — משה פייגלין Moshe Feiglin (@moshefeiglin) May 4, 2026

עיקר הביקורת של הקצין הבכיר הופנתה כלפי המדיניות הנוכחית של המערכת המדינית והביטחונית, אשר לדבריו לא הפנימה את הלקח וממשיכה לנסות ולייצר מנגנונים של הסכמים פוליטיים או ביטחוניים מול רצועת עזה.







"זו איוולת פושעת"

"והשיא? גם היום, אחרי הטבח, המערכת מציעה 'הסכמים' למחבלים שיחתמו על נייר ויישארו בעזה", תקף סולומון בציניות. "שכחתם שגם יחיא סינוואר חתם? זו כבר לא תמימות, זו איוולת פושעת. מול אויב שרוצה השמדה, אין הסכמים – יש רק הכרעה".



משה פייגלין טוען: זו הסיבה שאני לא מופיע בסקרים

מארגני כנס "קריאת השכמה" ציינו כי הדברים שנשא סולומון מציגים את "האמת המרה שאנחנו עדיין מסרבים לעכל", וקראו לשינוי תפיסתי מוחלט בניהול המערכה ברצועה עד להשמדה מוחלטת של היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס.



