תקיפה מדוייקת בבעלבכ: חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי בבקעא

חיסול חריג בלבנון: בצה"ל אישרו כי תקפו הלילה (ראשון) במרחב בעלבכ וחיסל את המחבל ואא'ל מחמוד עבד אלחלים, ששימש כמפקד הג׳יהאד האיסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, "אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה".

החיסול של אלחלים נחשב כחריג, שכן התקיפה בוצעה בעומק לבנון - ולא בדרום לבנון, המהווה את מוקד הפעילות של צה"ל מאז תחילת הפסקת האש מול חיזבאללה. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון, ביניהם מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים מהם מחבלי חיזבאללה פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.