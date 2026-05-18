ליברמן על יו"ר חד"ש הטרי: "מוציא דיבתנו בכל העולם"

יומיים בלבד לאחר היבחרו של יוסף ג'בארין לראשות המפלגה, אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ההנהגה הערבית: "נושא דגל האפרטהייד, מוציא דיבתנו בעולם". הוא האשים את המפלגות באחריות לפשיעה הגואה בשל "מדיניות הבדלנות"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, שיגר היום (שני) מתקפה חריפה ומקיפה נגד ההנהגה הפוליטית של החברה הערבית, כשהוא מסמן באופן ממוקד את יו"ר חד"ש הנבחר ד"ר יוסף ג'בארין, כמו גם את יו"ר רע"מ מנסור עבאס. בדבריו קשר ליברמן באופן ישיר בין הקו הפוליטי שמובילות המפלגות הללו לבין משבר הפשיעה והאלימות ברחוב הערבי.

המתקפה של ליברמן מגיעה יומיים בלבד לאחר הבחירות הפנימיות בחד"ש, שבהן נבחר חבר הכנסת לשעבר יוסף ג'בארין להוביל את הרשימה במקומו של איימן עודה. "יוסף ג'בארין שנבחר ליו"ר חד"ש עוסק אך ורק בדה-לגיטימציה של מדינת ישראל", טען ליברמן. "הוא נושא דגל האפרטהייד ומוציא את דיבתנו רעה בכל העולם".

ליברמן קרא לשינוי דפוסי ההצבעה במגזר, ואף הטיל על הח"כים הערבים את האחריות למצב הביטחון האישי ביישובים. "הציבור הערבי צריך להצביע למפלגות ציוניות", הצהיר. "הפשע שמשתולל היום ברחוב הערבי הוא תוצאה ישירה של הבדלנות הזאת של המפלגות הערביות".

בהמשך דבריו, התבקש יו"ר ישראל ביתנו להתייחס לשאלה האם הביקורת שלו על בדלנות תקפה גם לגבי יו"ר רע"מ, מנסור עבאס – שנוקט בשנים האחרונות בקו המנסה להשתלב בקבלת ההחלטות ובתקציבים. ליברמן סירב להחריג אותו וענה בנחרצות: "הבעיה של מנסור עבאס זה שהוא הולך בדיוק לאותו כיוון של בדלנות. כל אחד פה מנסה להקים מדינה בתוך מדינה".

לצד הזירה המגזרית, ליברמן פיזר גם רמזים עבים בנוגע למפה הפוליטית העתידית ולחוסנה של מפלגת השלטון הנוכחית. לקראת הבחירות הבאות, העריך ליברמן כי יציבות הקואליציה תתערער ומערכת הקשרים בתוך גוש הימין תשתנה. "יהיו חברי כנסת בליכוד שבקדנציה הבאה יעברו צד לחלוטין", סיכם חבר הכנסת.