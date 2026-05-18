חג לבן ומתוק: הטירמיסו המושלם לשבועות

חג השבועות כבר ממש מעבר לפינה, ואיתו החיפוש הנצחי אחר הקינוח שיגנוב את ההצגה בארוחת החג. אם נמאס לכם מעוגות הגבינה הפירורים הסטנדרטיות, או שאתם פשוט מחפשים משהו שמרגיש סופר מושקע אבל דורש מינימום מאמץ – טירמיסו הוא התשובה המדויקת עבורכם.
השילוב בין המרירות העמוקה של הקפה, המתיקות העדינה של קרם המסקרפונה והמרקם הנימוח של הבישקוטים מייצר ביס חלומי שהוא קונצנזוס בשולחן החג. והחלק הכי טוב? אין צורך להדליק תנור.
המתכון: טירמיסו קלאסי מנצח
זמן הכנה: 20 דקות | זמן צינון: 4 שעות לפחות (מומלץ לילה שלם) | רמת קושי: קל | תבנית: מלבנית (בערך 20x30 ס"מ)
המרכיבים
לקרם המסקרפונה:
2 מכלים (500 גרם סך הכל) גבינת מסקרפונה בטמפרטורת החדר
2 מכלים (500 מ"ל) שמנת להקצפה 38%
1 כוס (120 גרם) אבקת סוכר
1 כפית תמצית וניל איכותית
לטבילה ולהרכבה:
1-2 חבילות בישקוטים (לפי גודל התבנית)
1.5 כוסות קפה אספרסו חזק (או נס קפה חזק ללא חלב), מצונן לטמפרטורת החדר
2 כפות ליקר קפה, אמרטו או ברנדי (אופציונלי, אבל מוסיף המון)
לעיטור:
אבקת קקאו איכותית
אופן ההכנה
מכינים את סירופ הקפה: בקערה שטוחה (כזו שנוח לטבול בה את הבישקוטים), מערבבים את הקפה המצונן יחד עם הליקר. מניחים בצד.
מקציפים את הקרם: בקערת מיקסר שמים את השמנת להקצפה, גבינת המסקרפונה, אבקת הסוכר ותמצית הוניל. מקציפים תחילה במהירות נמוכה לאיחוד, ולאחר מכן מגבירים למהירות גבוהה עד לקבלת קרם יציב, עשיר וחלק (זהירות לא להקציף יותר מדי כדי שהקרם לא יישבר).
מרכיבים את העוגה:
טובלים כל בישקוטי בנוזל הקפה למשך שנייה אחת בלבד מכל צד (אנחנו רוצים אותם ספוגים אך לא סמרטוטיים).
מסדרים את הבישקוטים הטבולים בשכבה אחידה וצפופה בתחתית התבנית.
מורחים מחצית מכמות קרם המסקרפונה מעל שכבת הבישקוטים ומיישרים בעזרת מרית.
חוזרים על הפעולה: טובלים בישקוטים נוספים, מסדרים שכבה שנייה מעל הקרם, ומכסים ביתרת הקרם. מיישרים את החלק העליון בצורה יפה.
צינון: מכסים את התבנית בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-4 שעות לפחות. הטירמיסו במיטבו אחרי לילה שלם במקרר, כשהטעמים מתחברים והבישקוטים מתרככים בדיוק במידה הנכונה.
הגשה: ממש לפני ההגשה, בוזקים שכבה נדיבה של אבקת קקאו דרך מסננת קטנה מעל העוגה.
