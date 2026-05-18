חג לבן ומתוק: הטירמיסו המושלם לשבועות

בלי אפייה ובלי סיבוכים: הקינוח האיטלקי הקלאסי שמכינים בצ'יק והופך לכוכב של שולחן החג

חג השבועות כבר ממש מעבר לפינה, ואיתו החיפוש הנצחי אחר הקינוח שיגנוב את ההצגה בארוחת החג. אם נמאס לכם מעוגות הגבינה הפירורים הסטנדרטיות, או שאתם פשוט מחפשים משהו שמרגיש סופר מושקע אבל דורש מינימום מאמץ – טירמיסו הוא התשובה המדויקת עבורכם.

השילוב בין המרירות העמוקה של הקפה, המתיקות העדינה של קרם המסקרפונה והמרקם הנימוח של הבישקוטים מייצר ביס חלומי שהוא קונצנזוס בשולחן החג. והחלק הכי טוב? אין צורך להדליק תנור.

המתכון: טירמיסו קלאסי מנצח

זמן הכנה: 20 דקות | זמן צינון: 4 שעות לפחות (מומלץ לילה שלם) | רמת קושי: קל | תבנית: מלבנית (בערך 20x30 ס"מ)

המרכיבים

לקרם המסקרפונה:

2 מכלים (500 גרם סך הכל) גבינת מסקרפונה בטמפרטורת החדר

2 מכלים (500 מ"ל) שמנת להקצפה 38%

1 כוס (120 גרם) אבקת סוכר

1 כפית תמצית וניל איכותית

לטבילה ולהרכבה:

1-2 חבילות בישקוטים (לפי גודל התבנית)

1.5 כוסות קפה אספרסו חזק (או נס קפה חזק ללא חלב), מצונן לטמפרטורת החדר

2 כפות ליקר קפה, אמרטו או ברנדי (אופציונלי, אבל מוסיף המון)

לעיטור:

אבקת קקאו איכותית

אופן ההכנה